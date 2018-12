Bursa de la Bucuresti incheie si azi pe rosu

Ziare.

Indicele BET, principalul indice care include 15 cele mai lichide companii de la bursa locala, a scazut vineri cu 0,37%, fata de joi, la 7.415,91 puncte, iar indicele BET-TR, care include si dividendele acestor companii, a scazut cu 0,38%, pana la 10.918,99 puncte.Cea mai mare scadere a fost in dreptul indicelui BET-NG, care include cele zece companii din energie listate la BVB, de 0,95%, la 607,45 puncte.Valoarea totala a tranzactiilor de vineri a fost de 36 de milioane de lei, sub media anului, de 46,12 milioane de lei, astfel incat capitalizarea pietei a ajuns la 143,21 miliarde de lei.Cea mai mare scadere a fost inregistrata de SIF Hoteluri, de 15%, pana la 0,9350 lei pe actiune, urmata de Oltchim - de 14,96%, pana la 0,0432 lei pe actiune, de Constructii Feroviare Craiova - de 12,86%, la 0,1220 lei pe actiune, de EMA Piatra Neamt - de 8,82%, la 0,1550 lei pe actiune si de Proffessional Imo Parteners - de 8,16%, la 1,8000 lei pe actiune.In schimb, cea mai mare crestere a fost inregistrata de Turism Covasna, de 64,52%, la 0,0510 lei pe actiune, urmata de IOR Bucuresti, de 30,95%, la 0,1100 lei pe actiune, de Laminorul Braila - de 27,45%, la 0,1300 lei pe actiune, de Transcom Bucuresti - de 21,95%, la 1,000 lei pe actiune, de UPET Targoviste - de 18,60%, la 0,5100 lei pe actiune, de Comrep Ploiesti, de 17,78%, de 10,6000 lei pe actiune.Luni, BVB a recuperat o parte din scaderile inregistrate saptamana trecuta, indicele BET inregistrand o crestere de 7,05%, la 7.452,99 puncte, de la inchiderea de vineri 21 decembrie, la 6.961 de puncte.Bursa a avut saptamana trecuta trei zile de scaderi puternice , dupa anunturile Guvernului privind un pachet de masuri fiscale pentru 2019.Executivul a adoptat, vineri, 21 decembrie, introducerea prin Ordonanta de Urgenta a unei "taxe pe lacomie" aplicabila bancilor, in functie de evolutia ROBOR, precum si un pachet de masuri pentru companiile din energie - o contributie din cifra de afaceri, plafonarea pretului gazelor naturale si a celor de pe piata de electricitate, plus alte aproape 60 de noi masuri. Intreg mediul de afaceri a reactionat negativ la anunt.Desi a fost o ordonanta de urgenta, ea nu a fost publicata nici pana astazi in Monitorul Oficial.