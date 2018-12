Bursa de la Bucuresti, pe rosu dupa prima ora de tranzactionare

Ziare.

com

Luni, BVB a incheiat ziua pe verde, indicele principal BET crescand cu 7,05%.Joi, indicele principal al bursei, BET, inregistra, dupa prima ora, un minus de 0,15%.Oltchim, -14,77%, Rompetrol Well Service, -13,84%, Erste Group Bank, -4,66%, Amonil, -4,17%, si SSIF BRK Financial Group, -3,78%, au inregistrat cele mai mari minusuri dupa prima ora.Vineri, BVB a incheiat ziua cu o noua scadere semnificativa, -5,06%. Nuclearelectrica, -17,39%, Banca Transilvania, -5,26%, si OMV Petrom, -6,35%, au avut printre cele mai mari scaderi.Marti, 18 decembrie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un set de masuri pentru anul viitor care au creat ingrijorare in randul investitorilor.