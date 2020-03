Bursa de la Bucuresti scade cu aproape 10% luni dimineata

Ziare.

Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o scadere de 9,79%, pana la 8.520,67 de puncte, iar indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in scadere cu 9,56%.Totodata, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 10,18% din valoare, iar reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, s-a depreciat cu 9,39%.Indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 9,59%.BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, s-a depreciat cu 12,44%.Conform datelor BVB, cele mai mari cresteri ale valorii actiunilor le inregistrau societatile Electroputere (+4,55%), Rompetrol Rafinare (+3,7%) si MedLife (+3,62%).Pe de alta parte, in scadere erau actiunile Carbochim (-10,81%), Prebet (-6,98%) si Comelf (-6,91%).Bursa de la Bucuresti evolueaza, luni dimineata, in ton cu pietele internationale. Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus si ale prabusirii pietei petrolului, care a condus la o apreciere a yenului japonez in raport cu dolarul, transmite AFP.