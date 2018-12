Bursa de la Bucuresti termina 2018 cu o scadere de 4,8%

Ziare.

In 29 decembrie 2017, ultima zi de tranzactionare a anului trecut, indicele BET a incheiat ziua la nivelul 7,753.74, potrivit datelor BVB.Printre cele mai mari scaderi inregistrate in ultimul an le-au avut Oltchim, -87,27%, Patria Bank, -54,36%, Sphera Franchise Group, -51,47%, si Cemacon, -50,94%, potrivit datelor bursei.De cealalta parte, printre cele mai puternice cresteri din ultimul an le-au inregistrat Carbochim, +61,9%, UAMT, +47,92%, Farmaceutica Remedia, +22,09%, Boromir, +19,41%, si Nuclearelectrica, +13,33%.Luni, indicele a inregistrat o scadere de 0,43%.Indicele BET a inregistrat o scadere accentuata din 19 decembrie, dupa ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat o serie de masuri controversate care ar intra in vigoare in 2019.Astfel, fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II ar trebui sa-si mareasca capitalul social, anul viitor, cu circa 3,7 miliarde de lei.Activele estimate la final de 2018, administrate de Pilonul II si Pilonul III, erau de 10,9 miliarde de euro. Din total active, aproape 20% sunt investite in actiuni listate. Pilonul II, infiintat in 2008, avea un randament mediu anualizat, de la lansare, de 8,43%.In plus, ministrul a anuntat o plafonare a pretului la gazele naturale la 68 lei/MWh.Din 19 decembrie pana luni, 31 decembrie, indicele BET a inregistrat o scadere de 12,3%.