Bursa de la New York si-a revenit, iar cele din Asia ii urmeaza cursul

Actiunile japoneze si-au revenit, cu o crestere de 3,1%, dupa ce marti inregistrasera o pierdere de 4,4%.Miercuri, indicele japonez Nikkei 225 si-a recuperat mare parte din pierderile de marti si a urcat cu 3,2%, dupa o scadere de 4,7%.Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 2,5%, dupa o scadere de 5,1% inregistrata marti, cea mai mare scadere de la mijlocul anului 2015.Miercuri, indicele Kospi din Coreea de Sud a cunoscut o crestere de 1,3%, dupa ce marti, a scazut cu 1,5%, potrivit Financial Times Amintim ca indicele Dow Jones s-a depreciat pana la finalul sedintei de luni cu 4,6% , ajungand la valoarea de 24.345,75 puncte, in scadere cu 1.175,21 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 4,10%, la 2.648,94 puncte, iar indicele Nasdaq Composite Index a inregistrat un declin de 3,78%, la 6.967,53 puncte.Volatilitatea s-a extins si pe pietele din Asia si Europa, mai multe burse deschizand sedintele de marti in scadere fata de zilele precedente, inclusiv Romania, care a inceput ziua cu o scadere a indicelui BET de 3%.Marti seara, indicele BET era in scadere cu 2,13%.