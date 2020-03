Bursa de pe Wall Street a inregistrat, luni, cea mai mare scadere zilnica de dupa criza din 2008

Ziare.

Toti cei trei indici americani importanti au scazut puternic la deschidere, iar tranzactiile au fost suspendate temporar, conform unui sistem introdus dupa prabusirea bursei produsa in 1987, in asa-numita "Black Monday".Indicele Dow Jones a scazut cu 2.000 de puncte la deschidere, chiar in ziua in care a marcat al 11-lea an de piata bull (bull market), relateaza Reuters.Pe parcursul sedintei, Dow Jones s-a apropiat la circa o zecime de punct procentual de confirmarea intrarii in piata bear (bear market), respectiv un nivel aflat cu 20% sub nivelul record.Indicele S&P 500 a inchis la un nivel aflat cu aproxomativ 19% de maximul istoric atins pe 19 februarie."Este cu siguranta un moment pentru cartile de istorie. Pietele iau in calcul o probabilitate ridicata de recesiune", a spus Matthew Keator, director partener la Keator Group, firma de administrare a averilor din Lenox, Massachusetts.Indicele CBOE Volatility, care masoara ingrijorarea investitorilor, a atins cel mai ridicat nivel de dupa decembrie 2008.Randamentul titlurilor Trezoreriei americane a coborat pentru scurt timp la minimul record de 0,318%.Vanzarile au inceput din timpul weekendului, cand acordul dintre Arabia Saudita si Rusia referitor la limitarea livrarilor de petrol a esuat, iar ambele tari au anuntat ca vor creste productia, intr-un context de cerere scazuta din cauza epidemiei de coronavirus si a semnelor de incetinire a activitatilor economice.Preturile petrolului au consemnat cea mai mare scadere intr-o singura zi de dupa razboiul din Golf din 1991. Petrolul Brent a inchis in scadere cu 23,88%, iar petrolul american WTI cu 25,1%.Acesta este motivul pentru care componenta pentru energie a indicelui S&P a scazut cu 20,1%, cel mai mare declin zilnic din istoria sa.Pietele globale erau deja tensionate din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, la nivel mondial fiind confirmate luni peste 110.000 de cazuri de imbolnaviri.Indicele Dow Jones Industrial Average a inchis in scadere cu 7,79%, S&P 500 cu 7,6%, iar Nasdaq Composite cu 7,29%.Actiunile Boeing au avut cea mai mare scadere intre titlurile incluse in indicele Dow Jones, de 13,4%, in urma respingerii de catre Administratia Federala pentru Aviatie a propunerii companiei referitoare la sistemul de cablaje al avionului 737 MAX, care este consemnat la sol la nivel mondial.Titlurile Apple au coborat cu 7,9%, in urma datelor care au aratat ca in februarie compania a vandut sub 500.000 de smartphone-uri in China, pe fondul crizei coronavirusului.Producatorii de cipuri au inregistrat cea mai mare scadere a actiunilor de dupa octombrie 2008.