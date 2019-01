Bursa de Valori Bucuresti a incheiat "pe verde" si a doua zi de tranzactionare din 2019

Ziare.

Indicele BET al Bursei de la Bucuresti a crescut cu 1,18% inca de joi, prima zi de tranzactionare din acest an. Vineri, BET a inregistrat inca un plus, in valoare de 2,6%.Au reinceput sa creasca si cotatiile unora dintre companiile care anul trecut au avut mari probleme, pe bursa. Spre exemplu, actiunile Bancii Transilvania - care pe 19 decembrie aproape ca au fost oprite de la tranzactionare din cauza scaderilor masive - au crescut ieri cu 2,19%. Cotatiile BRD - care, de asemenea, scazusera masiv in decembrie - inregistrau ieri o crestere de 1,9%.Si companiile de energie, care au pierdut mult pe bursa in decembrie 2018, erau ieri pe plus. Mai exact, valoarea actiunilor OMV Petrom au crescut cu 4,51%, cele ale Romgaz cu 4,40%, iar valoarea cotatiilor Nuclearelectrica s-au majorat cu 3,07%.Reamintim ca, pe 19 decembrie, dupa ce Guvernul a anuntat ca va da Ordonanta Teodorovici - adica va aplica o taxa "pe lacomie" pentru banci, va impozita mai aspru companiile din energie si va plafona pretul la gaze si electricitate - Bursa de la Bucuresti s-a prabusit. Mai multi specialisti au numit fenomenul "baie de sange" Gabriel Aldea, Head of Brokerage Department la Tradeville, a explicat pentruca asemenea scaderi nu s-au mai inregistrat la bursa bucuresteana de 10 ani. Si, din pacate, cauzele sunt mai complexe decat faptul ca Guvernul a anuntat atunci Ordonanta Teodorovici.Cu toate astea, nu doar Ordonanta Teodorovici e de vina pentru scaderi.