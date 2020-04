Bursa de Valori Bucuresti a pierdut 34% din capitalizare, adica 13 miliarde de euro

Ziare.

Scaderea de la inceputul acestui an a depasit cresterea de 23,4% inregistrata in anul 2019 fata de 2018, an care a marcat cea mai buna performanta a BVB de la criza financiara.De asemenea, potrivit datelor publicate miercuri de BVB, la finalul lunii martie, valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB era de aproximativ 84 miliarde de lei, echivalentul a 17,5 miliarde de euro.La nivelul primului trimestru, la Bursa de Valori Bucuresti, valoarea medie zilnica de tranzactionare a fost de 11,5 milioane de euro, iar valoarea totala de tranzactionare pe toate tipurile de instrumente financiare a depasit 740 de milioane de euro in acelasi interval de timp."In 2019, capitalizarea BVB a inregistrat o crestere cu 23,4% pana la valoarea de 37,8 miliarde de euro, sustinuta de randamentele mari ale dividendelor, de cresterea economica locala peste media UE, promovarea la statutul de piata emergenta si o serie de modificari ale prevederilor legislative", arata studiul PwC.In contextul COVID-19,intre 30 decembrie 2019 si 30 martie 2020, de la o crestere de 35,1% inregistrata anul trecut. Aceeasi scadere a fost inregistrata si de indicele BET-TR, care cuprinde primele 17 cele mai tranzactionate actiuni de la bursa, dupa un avans de 46,9% in 2019."Contextul actual de COVID-19 a avut impact direct asupra evolutiei pietei de capital, ca urmare a temerilor investitorilor referitoare la pandemie.Pe fondul deprecierii masive a actiunilor, constatam ca in luna martie 2020, atat volumul, cat si valoarea tranzactionata prezinta o crestere de aproximativ doua ori comparativ cu luna decembrie 2019. Castigul obtinut pe piata de capital a fost analizat prin compararea performantei BET si BET-TR cu evolutia obligatiunilor de stat, iar din analizele noastre, realizate in perioada 1 ianuarie 2012 - 30 martie 2020, a rezultat ca randamentul pietei de capital se situeaza peste cel al obligatiunilor.Acest castig suplimentar pe termen lung vine sa compenseze tocmai riscuri mai mari asumate de investitorii de pe piata de capital", a declarat Sorin Petre, partener PwC Romania.In perioada 1 ianuarie 2012 - 30 martie 2020, indicii pietei de capital au generat un castig suplimentar (peste cel al obligatiunilor guvernamentale) de 4,8% in cazul BET si, respectiv, 13,9% in cazul BET-TR., prima de risc a Romaniei (Credit Default Swap - CDS la 5 ani) fiind in crestere cu circa 30% intre februarie si martie 2020."Romania intra in criza COVID-19 dupa o perioada de noua ani consecutivi de crestere economica. Se preconizeaza un recul al economiei romanesti in acest an, iar gradul de severitate va depinde de durata, dar si de intensitatea crizei medicale.Aceasta evolutie se va reflecta si pe piata de capital. Cea mai slaba performanta a BVB din ultimii 13 ani a fost inregistrata in 2008, cand, pe fondul recesiunii, nivelul capitalizarii bursiere a fost de 46 miliarde de lei, de aproape 4 ori mai mica comparativ cu nivelul de maxim inregistrat in 2019", a aratat Ileana Gutu, senior manager PwC Romania.Principalele concluzii ale raportului privind evolutia pietei de capital in 2019 arata ca, in anul 2019, indicii bursieri au atins punctele maxime din ultimii 10 ani, randamentul mediu al dividendului in cazul indicelui BET-TR fiind in continuare unul semnificativ, respectiv de 8%.De asemenea, capitalizarea bursiera a pietei de capital din Romania raportata la PIB a fost de 17,9% la sfarsitul anului 2019, sub nivelul inregistrat de pietele bursiere din Croatia, Grecia, Bulgaria, Cehia si Ungaria.In 2019, capitalizarea bursiera a celor 79 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti incluse in analiza PwC Romania (pentru care au existat informatii financiare) a crescut cu 33,4% comparativ cu anul precedent.Nu au avut loc listari de companii pe piata principala a BVB. Mai mult, numarul emitentilor listati a scazut de la 87 in 2018 la 83 in 2019, ca urmare a delistarii companiilor Oltchim, Boromir Prod, Amonil Slobozia si Petrolexportimport."BVB prezinta un grad ridicat de concentrare a companiilor listate, top cinci companii reprezentand circa 65% din capitalizarea bursiera totala a pietei reglementate in 2019. Cele mai importante companii sunt cele care opereaza in sectoarele de petrol si gaze, servicii financiare si energie electrica.Prin urmare, gradul de reprezentare a sectoarelor economice pe piata bursiera este scazut, ca urmare a absentei liderilor din mai multe industrii", releva studiul.este o retea de firme prezenta in 157 de tari cu mai mult de 276.000 de profesionisti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.