Bursa ramane pe rosu. OUG Teodorovici inca n-a fost publicata in MOf, desi intra in vigoare la 1 ianuarie

Joi, BVB a incheiat ziua pe rosu, indicele principal BET inregistrand o scadere de 0,13%. Electrica, -1,8%, si OMV Petrom, -1,29%, au fost printre cele mai importante scaderi din punct de vedere al valorilor tranzactionate.Vineri, indicele BET a inregistrat, dupa prima ora, un minus de 0,31%.Oltchim, -14,96%, Sphera Franchise Group, -9,05%, Rompetrol Rafinare, -6,17%, Med Life, -3,85%, si SIF Banat Crisana, -2,42%, au inregistrat printre cele mai mari minusuri dupa prima ora.Luni, BVB a incheiat ziua pe verde, indicele principal BET crescand cu 7,05%.Marti, 18 decembrie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat un set de masuri pentru anul viitor care au creat ingrijorare in randul investitorilor. Desi au fost adoptate prin ordonanta de urgenta si aplicarea lor e prevazuta pentru 1 ianuarie 2018, documentul inca nu a fost publicat in Monitorul Oficial.Astfel, companiile si investitorii inca nu stiu exact la ce sa se astepte, cu doar 4 zile de inceputul noului an. Vineri, la ora 12:00, are loc o sedinta a CSAT, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), adresandu-i presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care ii cer sa discute cu Guvernul si sa opreasca masurile anuntate.O ora mai tarziu, la ora 13:00, Guvernul se reuneste in ultima sedinta din acest an. Pe agenda nu figureaza insa unul dintre cele mai stringente subiecte - bugetul pe 2019.