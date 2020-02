Bursele din China s-au prabusit luni. Numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361

Ziare.

Bursele s-au prabusit la deschiderea primei sedinte de dupa 23 ianuarie, cand izbucnirea epidemiei a costat 17 vieti in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei, din provincia Hubei, transmite Reuters.De atunci, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan.Numarul deceselor din China a urcat la 361, fiind mai mare cu 57 comparativ cu ziua anterioara. Numarul noilor cazuri de infectii confirmate in China a crescut cu 2.829, la un total de 17.205.Indicele Shanghai Composite a scazut luni cu 8%, reducand capitalizarea pietei cu aproape 370 de miliarde de dolari, potrivit calculelor Reuters.Yuanul a inceput tranzactiile de pe continent la cel mai redus nivel din acest an.Preturile fierului, petrolului si cuprului tranzactionate la Shanghai au scazut cu un procent maxim permis zilnic, urmand declinul preturilor acestor marfuri consemnate la nivel mondial, raspandirea virusului inrautatind perspectivele economiei mondiale.Investitorii se pregatisera pentru volatilitatea actiunilor, obligatiunilor, yuanului si marfurilor, la reluarea tranzactiilor de luni, in urma scaderilor puternice consemnate la burse din intreaga lume, din cauza impactului anticipat pentru a doua mare economie a lumii, care este China.Pentru a tempera panica, banca centrala chineza a injectat luni in piata lichiditati de 1.200 de miliarde de yuani (173,8 miliarde dolari), prin intermediul unor operatiuni repo inverse.Beijingul a anuntat totodata ca va ajuta firmele care produc bunuri esentiale sa isi reia activitatea cat mai curand posibil.