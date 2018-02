Bursele din Europa nu au resimtit la fel de puternic lovitura de pe Wall Street

Ziare.

com

Asta a sporit temerile ca va urma o perioada indelungata de turbulente, asa cum s-a intamplat in urma crizei financiare din 2008., iar analistul Kerry Craig de la JP Morgan Asset Management a apreciat ca actualele corectii de pe piete sunt legate de temerile privind cresterea inflatiei, in conditiile in care pietele inca nu s-au ajustat la probabilitatea ca Rezerva Federala a SUA sa majoreze dobanda de patru ori in 2018.In deschiderea sedintei bursiere de vineri,al bursei de la Londra a inregistrat un, in timp ceal bursei de la Frankfurt a, iaral Bursei de la Paris inregistra un"Nu este ieftin, dar este mai aproape de valoarea corecta. Pentru prima data in ultimele saptamani, piata este verticala, dupa ce, in ultimele luni, valoarea actiunilor era extrem de ridicata. Din acest punct de vedere,", a apreciat analistul Pierre Bose, de la Credit Suisse.Volatilitatea s-a extins si pe pietele din Asia, toate pietele bursiere inregistrau scaderi masive vineri dimineata , stergand majoritatea castigurilor inregistrate in precedentele doua sesiuni.a incheiat prima sedinta de tranzactionare de vineri ina ajuns la valoarea de, incomparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente.Index al Bursei din Shanghai inregistra un, ajungand la cel mai redus nivel din mai 2017, in timp ce in Australia,, iaral Bursei sud-coreene inregistra un, care monitorizeaza pietele din regiunea Asia-Pacific, cu exceptia Japoniei, a inregistrat un, ajungand la cel mai redus nivel din ultimele doua luni."Este o indelung asteptata corectie, determinata de temerile investitorilor ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va fi nevoita sa majoreze rapid dobanzile. Declinul ar putea continua o perioada, pana cand valoarea actiunilor va ajunge la un nivel relativ atractiv", a afirmat Ben Kwong, analist in Hong Kong.Amintim ca bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2% , in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Noua prabusire a bursei din SUA vine dupa ce, luni, Dow Jones a scazut cu 4,6%, cea mai mare scadere din 2011