BVB: Daca vrem bunastare, trebuie dezvoltat sectorul privat. Ponderea acestuia in PIB este de aproape 80%

"Din valoarea adaugata (creata de companii - n.red.) se pot construi scoli, licee, plati salarii decente, pensii inalte. Ponderea sectorului privat in Produsul Intern Brut (PIB), in Romania, ce realizam intr-un an, este de aproape 80%. Deci, acest sector privat este esential pentru crearea de bunastare, creare de locuri de munca, de valoare adaugata. De aici, se poate finanta absolut orice proiecte de interes national", a afirmat Lucian Anghel, presedintele BVB, luni, cu ocazia lansarii proiectul "Made in Romania".Bursa de la Bucuresti a dat, luni, startul celei de-a treia editii a "Made in Romania", un program prin care firmele selectate primesc asistenta gratuita in domeniile de interes, prin workshop-uri regionale (Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara), discutii bilaterale la sediile companiilor finaliste, webinarii etc. Intre 18 februarie si 17 martie, antreprenorii romani, precum si angajatii companilor romanesti pot sa depuna nominalizarile pe site-ul programului."Avem foarte multe companii de valoare in Romania, insa doar cateva dintre acestea au inceput sa se extinda in regiune. Speram sa vedem cat mai multe astfel de companii antreprenoriale romanesti care se extind in alte tari, intrucat avem antreprenori cu know-how si experienta de inalta calitate. Suntem onorati ca pe o parte dintre acestia i-am cunoscut prin intermediul Made in Romania", a mai spus Anghel.La segmentarea companiilor inscrise se va tine cont printre altele de cifra de afaceri, numar de angajati si perioada de activitate, astfel ca vor fi trei categorii de companii: start-up-uri, IMM-uri si companii mari. Fiecare companie participanta va concura, astfel, cu companii de talie similara si, totodata, programul va da sanse de afirmare si antreprenorilor la inceput de drum.Programul va fi structurat pe 4 etape. In prima etapa, antreprenorii romani, partenerii si suporterii, precum si angajatii companiilor romanesti depun aplicatiile. In a doua etapa, BVB impreuna cu membrii Comitetului de Nominalizare vor selecta 50 de companii, dintre toate aplicatiile primite. In a treia etapa, din cele 50, juriul format din 12 experti va selecta 14 companii. Cea de-a 15-a companie va fi aleasa prin votul publicului, in luna martie. Cele 15 companii finaliste vor fi anuntate public si premiate in cadrul "Galei Made in Romania".In ultima etapa, dupa Gala de Premiere, programul ofera antreprenorilor asistenta gratuita din domeniile de interes pentru companie, prin workshop-uri regionale (Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara), discutii bilaterale la sediile companiilor finaliste, webinarii etc.al carui rol este de a prezenta majoritatea nominalizarilor, este format din: Mircea Capatina, cofondator al SmartBill; Matei Dumitrescu, vicepresedinte al TechAngels Romania; Marius Ghenea, Partener al 3TS Capital Partners; Dragos Neacsu, directorul general al Erste Asset Management; Sergiu Negut, Business angel si Business Growth Consultant; Voicu Oprean, fondator al Arobs Transilvania Software; Sorin Paslaru, redactor-sef al Ziarul Financiar; Mihai Purcarea, directorul general al BRD Asset Management; Dan Rusu, Head of Research al Banca Transilvania; Constantin Stanciu, cofondator al Upgrader; Silvia Ursu, Associate Partner al Civitta Romania; Dochita Zenoveiov, Brand Innovator al Inoveo.care au dreptul de a decide cu privire la companiile finaliste sunt: Lucian Anghel; Razvan Butucaru, Partener, Audit & Financial Advisory la Mazars; Radu Constantinescu, cofondator si Managing Partner al Qualitance; Ovidiu Dumitrescu, directorul general adjunct al Tradeville; Radu Hanga, Senior Adviser to the Board al Grupului Financiar Banca Transilvania; Nicoleta Iordan, cofondator al Carturesti; Irina Neacsu, Executive Director Corporate Finance al BRD - Groupe Societe Generale; Adrian Tanase, directorul general al BVB; Ioana Tanase, Executive Director Corporate Finance la BCR; Marius Stefan, cofondator al Autonom Rent-a-Car; Sergiu Voicu, jurnalist la Digi24; Kurt Weber, Director general, Horvath & Partners Management Consultants.In cadrul celei de-a doua editii a "Made in Romania" au fost selectate 15 companii, iar cele 50 companii semifinaliste au fost invitate la training-urile organizate la sediul BVB si care in fiecare luna au avut cate o tema diferita - finantare, contabilitate, marketing, strategie si inovatie. Povestile acestora au fost cuprinse intr-o carte, care a fost, de asemenea, lansata luni.Pe parcursul celor doua editii ale Made in Romania, BVB a interactionat cu peste 300 de companii antreprenoriale romanesti, dintr-o multitudine de ramuri ale economiei. La a doua editie Made in Romania, au fost inscrise 201 companii, cu 20% mai multe decat in prima editie.