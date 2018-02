Caderea burselor a sters 114 miliarde de dolari din conturile celor mai bogati oameni din lume

Ziare.

Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway, a pierdut 5,1 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg Si averea lui Mark Zuckenberg s-a micsorat dupa ce fondatorul Facebook a pierdut 3,6 miliarde de dolari.Jeff Bezos, seful Amazon, a ramas fara 3,3 miliarde de dolari in conturi dupa ce actiunile companiei au scazut cu aproape trei procente.Larry Page si Sergey Brin, fondatorii companiei Google, au pierdut si ei cate 2,3 miliarde de dolari.Bursa de la New York a inregistrat, luni, cea mai mare prabusire din 2011, ajungand la un record negativ istoric al indicelui Dow Jones. Caderea nu putea ramane fara impact pe bursele din Asia, care urmeaza, de obicei, trendul din SUA.Indicele japonez Nikkei 225 a inchis, marti, cu o cadere de 4,7%, in timp ce Hang Seng din Hong Kong a scazut cu 4,5%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a picat cu 2,6%. S & P / ASX 200, indicele bursei din Australia, a pierdut 3,2%. CNN Money a anuntat ca actiunile de pe Bursa de la New York au fost practic in cadere libera, iar indicele Dow a pierdut aproape 1.600 de puncte, cel mai mare declin din timpul unei zile de tranzactionare. Ulterior, investitorii au limitat daunele, asa ca la inchidere indicele Dow era inca in scadere cu 1.175 de puncte.C.S.R.