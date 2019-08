Cea mai proasta zi pe bursele americane din octombrie 2018 incoace: Urmeaza o noua recesiune globala?

Ziare.

Astfel, indicele Dow Jones, care urmareste evolutia unora dintre cele mai mari companii americane, a scazut cu 800,49 puncte, respectiv 3,05%, reprezentand cea mai puternica scadere procentuala a anului si a patra scadere din toate timpurile, noteaza ABC News Scaderi importante au inregistrat si indicii S&P 500 (care a pierdut mai mult de 85 de puncte) si Nasdaq Composite (in scadere cu peste 240 de puncte), cei mai urmariti pe pietele bursiere din SUA, alaturi de Dow Jones.Aceste evolutii au loc in contextul semnalelor ingrijoratoare care au venit saptamana aceasta din partea Germaniei si a Chinei, care ar putea indica o noua recesiune a economiei globale.Astfel, motorul economic al Europei s-a contractat cu 0,1% in semestrul al doilea (aprilie-iunie), pe fondul declinului exporturilor, in timp ce China a raportat o incetinire a productiei industriale (la cel mai scazut nivel din ultimii 17 ani), a consumului si a investitiilor.In acelasi timp, un fenomen rar a avut loc pe piata obligatiunilor americane miercuri, cand randamentul obligatiunilor pe zece ani a scazut astazi sub randamentele celor pe doi ani, avand loc asadar ceea ce analistii numesc. Totodata, randamentul obligatiunilor pe 30 de ani a scazut la 2,03%, fiind atins astfel un nou record minim."A fost aceasta realizare a faptului ca economia restului lumii incetineste mai repede decat se asteptau analistii, ceea ce duce la al doilea aspect, si anume inversarea curbei randamentelor pentru prima oara de la criza financiara. Istoric vorbind,", explica analistul Ryan Detrick de la LPL Financial, potrivit USA Today Cap de lista in ceea ce priveste ingrijorarile investitorilor este razboiului comercial dintre SUA si China, care se inteteste pe zi ce trece. Cel mai recent, Donald Trump a acuzat China ca isi manipuleaza moneda nationala, la cateva zile dupa ce a amenintat ca va aplica un tarif de 10% pentru importuri de bunuri si produse din China in valoare de 300 de miliarde de dolari.Alte motive de neliniste sunt incertitudinile din jurul Brexitului si politica de relaxare monetara urmarita de Rezerva Federala (FED) din SUA.C.S.