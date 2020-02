Coronavirusul loveste grav bursele din intreaga lume: Cea mai proasta saptamana de dupa criza din 2008

Ziare.

com

Raspandirea coronavirusului, care a infectat peste 81.000 de oameni si a ucis peste 2.700, continua sa agite pietele si guvernele la nivel mondial.Pe Wall Street, principalii indici bursieri au coborat cu cel putin 4,4%, transmite Reuters.Indicele pan-European Stoxx 600 a intrat in mod oficial pe corectie, fiind cu mai mult de 10% sub nivelul record atins pe 19 februarie anul trecut.Indicele a atins si cel mai redus nivel din ultimele patru luni, iar toti indicii majori au inchis in scadere.Indicele german DAX a coborat cu 3,1%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 3,5%, iar indicele francez CAC 40 a scazut cu 3,2%, noteaza News.ro.In privinta datelor macroeconomice, increderea in economia zonei euro a atins 103,5 puncte in februarie, in crestere de la 102,6 in ianuarie, fiind peste estimarea media a analistilor, de 102,2 puncte. Increderea consumatorilor a atins 06,6, in crestere de la -8,1 in ianuarie.Creditele acordate de banci companiilor din zona euro au stagnat in ianuarie, potrivit datelor Bancii Centrale Europene.In privinta rezultatelor financiare ale companiilor, Standard Chartered a raportat, joi, o crestere de 46% a profitului anual, dar a avertizat ca epidemia de coronavirus ii va incetini progresul catre un nivel de 10% al rentabilitatii activelor tangibile. Actiunile bancii britanice au scazut cu aproape 4%.Actiunile WPP, cea mai mare companie de publicitate din lume, au scazut cu 16%, pe fondul incetinirii vanzarilor in trimestrul patru si a prognozei privind o stagnare a acestora in 2020.La bursa de pe Wall Street, actiunile au scazut puternic, investitorii fiind ingrijorati ca epidemia de coronavirus se va extinde si in Statele Unite. In plus, o serie de avertismente ale companiilor si analistilor referitoare la impactul virusului asupra economiei au provocat declinul principalilor indici bursieri, care au intrat pe corectie.Indicii Dow si S&P 500 au inregistrat cea mai slaba evolutie dupa februarie 2018, in timp ce indicele Nasdaq a consemnat cea mai mare pierdere intr-o singura zi din august 2011.De asemenea, indicele Dow a inregistrat cel mai mare declin intr-o singura zi din istoria sa. S&P 500 a inchis tranzactiile sub nivelul de 3.000 de puncte pentru prima oara din octombrie 2019.Reuters noteaza ca pietele de actiuni din intreaga lume inregistreazaIndicele global MSCI a coborat cu 0,5% dupa o cadere de 3,3% joi. De la inceputul acestei saptamani si pana in prezent a pierdut 9,3%, ceea ce inseamna ca este pe cale sa inregistreze cel mai grav declin saptamanal dupa prabusirea de 9,8% inregistrata in luna noiembrie 2008, noteaza Agerpres.