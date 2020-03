Coronavirusul si razboiul petrolului pornit de arabi au pus la pamant bursele din Europa

Ziare.

La scurt timp de la debutul tranzactiilor, bursa de la Londra a inregistrat o cadere de 7,14%, iar cea de la Frankfurt un declin de 6,16%. Indicele FTSE MIB al bursei de la Milano a cazut cu 10,45%, transmite Reuters.In jurul orei 10:08 GMT, bursa de la Paris afisa o scadere de 6,86%, cel mai puternic declin inregistrat in cursul unei sedinte dupa data de 24 iunie 2016, cand a avut loc referendumul pentru Brexit.Indicele paneuropean Stoxx pentru banci s-a depreciat cu 8,21%, cu scaderi de peste 15% pentru bancile italiene. In cazul companiilor petroliere, indicele paneuropean Stoxx a inregistrat o scadere de 14,33%.Bancile franceze, la fel ca si bancile europene, se numara printre cele mai afectate, fiind penalizate de scaderea randamentelor la obligatiunile guvernamentale. Actiunile Societe Generale au pierdut 13,18%, BNP Paribas a scazut cu 9,39% iar Credit Agricole a pierdut 9,93%.In randul companiilor petroliere, scaderile au fost provocate de decizia Arabiei Saudite de a reduce pretul oficial de vanzare al petrolului si de a-si majora productia de titei luna viitoare, declansand practic un razboi al preturilor exact intr-un moment in care epidemia de coronavirus afecteaza cererea mondiala de petrol.Cotatiile futures pentru titeiul Brent au scazut cu 27% , pana la 33,04 dolari per baril in jurul orei 05:52 GMT, dupa ce anterior a coborat pana la 31,02 dolari, cel mai scazut nivel inregistrat dupa luna februarie 2016. Daca aceasta tendinta va continua, titeiul Brent se indreapta spre cea mai mare scadere inregistrata intr-o singura zi dupa data de 17 ianuarie 1991, cand a inceput primul razboi din Golf.De asemenea, cotatia barilului de titei american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 29%, pana la 29,40 dolari, dupa ce a anterior a ajuns pana la 27,34 dolari, de asemenea cea mai scazuta valoare de dupa luna februarie 2016. Si in acest caz, referinta WTI se indreapta spre cel mai mare declin inregistrat vreodata intr-o singura zi, depasind caderea de 33% inregistrata in luna ianuarie 1991.Pe alte piete, dolarul s-a depreciat semnificativ in raport cu yenul japonez iar aurul a atins cel mai ridicat nivel de dupa 2013, in conditiile in care investitorii se indreapta spre activele sigure.Si Bursa de la Bucuresti scade cu aproape 10% luni dimineata