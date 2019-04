Cum sa profitati dublu de tranzactionarea la bursa online

Ziare.

com

O investitie denominata intr-o valuta care se depreciaza are sanse destul de mari sa devina o investitie neprofitabila!Astazi cand vorbim de tranzactionare si investitii la bursa, ne referim aproape in exclusivitate la bursa online , gratie proliferarii internetului si mijloacelor electronice de comunicare.Pentru a va creste sansele de castig atunci cand tranzactionati la bursa online trebuie sa aveti in vedere doua lucruri in primul rand sa identificati burse care se afla pe trend crescator si actiuni cu potential de crestere pe aceste burse.Si in al doilea rand sa aveti in vedere valute care cel putin sa isi pastreze puterea de cumparare pe termen lung, dar preferabil sa se aprecieze.Un astfel de exemplu ar fi dolarul american care s-a apreciat fata de leul romanesc cu aproximativ 30% in ultimii zece ani. Deci cine a cumparat actiuni americane care au crescut in valoare a profitat suplimentar si de aprecierea valutei americane.Cine a cumparat actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti , desi acestea au avut o evolutie in general pozitiva, a pierdut odata cu deprecierea leului si scaderea puterii sale de cumparare.Pentru a identifica cu succes valute cu potential de apreciere pe termen lung veti studia graficele saptamanale si lunare ale perechilor Forex si evolutia acestora in ultimii ani.Pentru a gasi actiuni cu potential de crestere pe care sa le cumparati, trebuie sa studiati fundamentele economiei in care evolueaza compania respectiva si indicii sintetici ai pietei de capital respective.Este esential sa verificati si valuta suport in care cumparati actiunea care va intereseaza, pentru ca aceasta poate sa va creasca sau sa va erodeze profitul desi actiunea se apreciaza. Iar o valuta puternica aflata in trend ascendent, poate sa sustina o actiune care nu se apreciaza conform asteptarilor si sa genereze profit.Ca idee generala intai identificati valutele pe care doriti sa le detineti in portofoliu, apoi alocati cote de investitii fiecarei valute pe care ati ales-o si ulterior identificati actiunile individuale pentru valutele respective.Desigur trebuie sa acordati atentie sporita si alegerii actiunilor sau indicilor bursieri pe care ii achizitionati in valuta care va intereseaza.In functie de intervalul pe care preconizati sa va mentineti investitiile pe bursa online trebuie sa studiati graficele lunare si saptamanale cu evolutiile cursurilor valutare. Utilizati o platforma de tranzactionare precum MetaTrader pentru a studia aceste evolutii istorice.Este util sa studiati graficele pe ultimii cativa ani pentru a avea o idee clara asupra evolutiei valutelor de interes. Astfel identificati valutele care au demonstrat tendinte ascendente in aceasta perioada si previzionati daca aceste tendinte au sanse sa se mentina.Verificati fundamentele economiilor nationale pentru a vedea daca acestea pot sustine in viitor cresterea economica. Verificati nivelul produsului intern brut si previziunile viitoare pentru acesta, nivelul datoriei externe, dar si stabilitatea mediului politic.Decideti ce procente din fondul de investitii pe care il aveti la dispozitie repartizati pentru instrumentele financiare denominate sau indirect legate de valutele alese.Gasiti active cu potential de crestere care sa fie denominate in valutele de interes si achizitionati-le. Atunci cand cautati actiuni individule, aveti in vedere companii in care doriti sa fiti proprietar, verificati-le evolutia actiunii pe bursa in ultimii ani - studiati graficele, rapoartele financiare si ultimele recenzii publicate de management.Procedati in mod similar daca va intereseaza indici sintetici bursieri - studiati graficele de evolutie din ultimii ani, daca doriti sa investiti in fonduri mutuale sau ETF-uri.In concluzie, trebuie sa aveti intotdeauna in vedere atunci cand investiti sau tranzactionati la bursa si valuta suport pentru instrumentele financiare in care investiti, deoarece poate avea un impact semnificativ asupra portofoliului dumneavoastra, va poate mari profiturile sau in varianta extrema, accentua pierderile.