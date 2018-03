Cum se explica scaderea dramatica de la bursa din New York in aceasta saptamana

Ziare.

Indicele Dow Jones Industrial Average a coborat la cel mai redus nivel dupa luna noiembrie 2017, tras in jos de scaderile consemnate de actiunile unor diverse companii, de la 3M la Goldman Sachs Group. Indicele S&P 500 a scazut cel putin la nivelul de la inceputul lunii februarie, in timp ce cotatia aurului a crescut, iar randamentele titlurilor de Trezorerie au scazut, investitorii cautand plasamente sigure, relateaza Bloomberg.Pietele globale evita plasamentele riscante, dupa anuntul Chinei referitor la masurile de reactie pe care le adopta dupa tarifele punitive anuntate, joi, de presedintele american Donald Trump impotriva importurilor de produse chinezesti. A fost o saptamana dificila pentru activele de mare risc, pe fondul apropierii unui razboi comercial, in timp ce sectorul tehnologic este afectat de scandalul legat de confidentialitatea datelor utilizatorilor Facebook. Mai mult decat atat, datele macroeconomice au aratat o posibila incetinire a cresterii economice in Europa.La New York, indicele Nasdaq 100 al companiilor tehnologice a scazut cu 7,3% in aceasta saptamana, cel mai mult din 2015.Traderii se pregatesc deja pentru o posibila incetinire a cresterii economice, in urma reiterarii de catre Rezerva Federala a angajamentului pentru noi majorari ale dobanzilor, dupa cresterea decisa miercuri.Mai mult decat atat, Trump a intarit perceptia ascensiunii factiunii "America first" in administratia de la Washington, prin inlocuirea consilierului pentru securitate nationala de la Casa Alba H.R. McMaster cu John Bolton, un controversat specialist in afaceri externe pe care Senatul american a refuzat sa il confirme ca ambasador al presedintelui George W. Bush la Natiunile Unite.Indicele S&P 500 a inchis vineri in declin cu 2,1%, Dow Jones cu 1,8%, iar Nasdaq cu 2,4%. La nivelul saptamanii, S&P 500 a pierdut 5,9%, Dow Jones 5,7%, iar Nasdaq 6,5%.In Europa, indicele Stoxx Europe 600 a scazut vineri cu 0,9%, iar indicele londonez FTSE 100 a coborat cu 0,4%, dupa ce a atins cel mai scazut nivel din ultimele 15 luni. Indicele MSCI Emerging Market a pierdut 2%.Pe piata valutara, indicele Bloomberg al dolarului a scazut vineri cu 0,3%.Euro s-a apreciat cu 0,5%, la 1,2362 dolari pe unitate, la cel mai ridicat nivel atins in peste o saptamana. Lira sterlina a crescut cu 0,3%, la 1,4137 dolari pe unitate.Yenul japonez a urcat cu 0,5%, la 104,78 unitati pentru un dolar, cel mai ridicat nivel atins in ultimele 16 luni.Pe piata obligatiunilor, randamentul titlurilor de Trezorerie americane a scazut cu 0,01 puncte procentuale, la 2,82%.Pretul aurului spot a avansat cu 1,4%, la 1.348,21 dolari uncia, cel mai ridicat nivel atins in peste o luna.