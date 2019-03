De ce sa tranzactionati IBEX35

Ziare.

Dupa cum probabil cunoasteti deja, indicii bursieri sunt indici sintetici care de obicei incorporeaza cele mai performante companii dintr-o economie. Printre cei mai tranzactionati regasim: Dow Jones 30, Nasdaq, FTSE100, DAX, CAC40, IBEX3 5, etcIn acest articol dorim sa trecem in revista indicele spaniol IBEX 35 Acesta a fost creat in 1992 si este indicele compozit al Bursei de Valori de la Madrid. Cuprinde 35 cele mai lichide actiuni ale companiilor care se listeaza pe bursa spaniola.Intre anii 2000 si 2007 IBEX35 a avut evolutii superioare multor indici europeni mai bine cotati, in special datorita cresterii economice interne bazate pe constructii si imobiliare. Maximul istoric al lui IBEX35 a fost atins in 8 noiembrie 2007, la nivelul de 15,945.70. Ziua care a marcat a doua cea mai mare scadere bursiera din istorie pentru IBEX a fost 21 ianuarie 2008, cu indexul inchizand sesiunea bursiera cu 7.5% pe minus.In compozitia indicelui intra companii din domeniile bancar, imobiliare, constructii, telecomunicatii, manufacturier, software, electricitate si gaze.Printre cele mai importante companii care fac parte din IBEX35 sunt:● Grupo Santander● BBVA● Iberdrola● Repsol YPFVolatilitatea indicelui spaniol este influentata de diverse evenimente cum ar fi publicarea stirilor economice spaniole, conferintele de presa ale Bancii Centrale Europene, publicarea deciziilor BCE in special publicarea ratelor dobanzii de politica monetara, stirile referitoare la performanta companiilor ce intra in componenta curenta a indicelui, intervalele de deschidere a sesiunilor burselor europene.Daca doriti sa investiti in economia spaniola si sa accesati prin intermediul unui singur instrument cele mai performante companii din Spania, atunci investitiile in indicele IBEX35 sunt o varianta de luat in considerare. Foarte avantajoase sunt investitiile in contracte pentru diferenta - CFD-uri care au ca suport indicele IBEX35.Ca si in cazul altor instrumente financiare, investitiile si tranzactionarea prin intermediul CFD-urilor necesita capital mai putin si sunt adesea preferate datorita posibilitatii utilizarii efectului de levier.Principalele avantaje sunt:● Nu se platesc comisioane pentru ordinele deschise pe IBEX 35 CFD cu exceptia spreadului● Spread mediu este de aproximativ 3.5 pips. Spread-ul semnifica diferenta dintre preturile cererii si ofertei● Necesar initial de capital redus, un cont poate fi deschis cu minim 200Euro. Astfel puteti sa incepeti sa tranzactionati pe conturi reale fara sa va asumati riscuri prea mari. Si aveti oricand posibilitatea sa adaugati noi sume la capitalul alocat tranzactionarii, pe masura ce capatati experienta, si invatati care este comportamentul pietei si stapaniti psihologia tradingului.● Tranzactionarea IBEX35 prin intermediul CFD-urilor este foarte accesibila, incepe cu 0.10Euro per punct● Aveti la dispozitie efectul de levier care va permite sa intrati in tranzactii cu sume mult mai mari, cu de la pana la 500 de ori mai mari decat capitalul pe care il aveti in contul de tranzactionare. Aveti insa in vedere ca efectul de levier este sabie cu doua taisuri, multiplica castigurile, dar multiplica in egala masura si pierderile, deci trebuie sa puneti in practica o strategie bine pusa la punct de money management si gestiune a riscurilor.● Puteti fi permanent prezent in piata, deoarece sedintele bursiere de la Madrid se deschid si se inchid la ore fixe si astfel beneficiati de toate oportunitatile de tranzactionare aparute● Puteti profita de miscarile aparute in deschiderea pietelor, mai ales daca va puneti la punct strategii de tranzactionare in baza gap-urilor din deschiderea sedintelor bursiere.Atunci cand ne referim la investitii pe bursa, si mai ales la investitii pe termen lung, cele mai mari sanse de succes sunt daca investiti in mai multe actiuni sau daca alegeti un indice bursier.Marele avantaj al indicilor bursieri si al IBEX35 este ca nu mai e nevoie sa pierdeti timp si sa depuneti efort pentru a evalua si alege actiunile individuale in care doriti sa investiti. Cumparati CFD-ul pe indice si investiti intr-o selectie de actiuni.De exemplu, in privinta IBEX35, daca ar trebui sa alegeti intre Telefonica si BBVA, ar trebui sa studiati rapoartele financiare, ultimele comunicate ale managementului, sa studiati evolutia pretului fiecarei actiuni in timp, sa calculati indicatori de rentabilitate, etc. Daca alegeti sa investiti in indice investiti in ambele companii plus toate celelalte care compun indexul.