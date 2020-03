Dolarul si bursele au crescut la nivel mondial, dupa victoria in alegeri a lui Joe Biden

Ziare.

Fostul vicepresedinte american Joe Biden, despre care se crede ca este mai putin probabil sa mareasca taxele si sa impuna reglementari, comparativ cu rivalul sau Bernie Sanders, a obtinut victorii in sud, centru si in New England, in cea mai importanta zi de votare in campania de nominalizare a democratilor.Acest fapt a facut ca indicii bursieri americani sa isi revina dupa scaderile de marti, cand investitorii au considerat ca reducerea dobanzii cheie cu 0,5 puncte procentuale, de catre Rezerva Federala (Fed) americana, este un raspuns inadecvat la epidemia care a ucis peste 3.000 de oameni la nivel mondial si pune in pericol cresterea economiei mondiale.Indicele S&P 500 a crescut doar pentru a doua oara in ultimele zece zile, cu 3,9%, recuperand pierderile din sedinta precedenta, transmite Reuters.Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 4,3%, iar Nasdaq Composite cu 3,4%.In Europa, indicele pan-european Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,3%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,45%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,19%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 1,3%. Succesul lui Biden in alegerile primare , care l-a readus pe pozitia de favorit, a dat investitorilor un sentiment de usurare."Vazandu-l pe Biden devenind favorit creeaza conditiile pentru o cursa electorala in toamna intre doua persoane care nu sunt anti-afaceri", a declarat un trader.Indicele global MSCI a urcat cu 1,95%, iar componenta pietelor emergente cu 0,83%.Epidemia de coronavirus continua sa afecteze companii si institutii financiare la nivel global. Lufthansa a anuntat ca va consemna la sol 150 de avioane din flota sa totala de 770 de aeronave, iar General Electric a avertizat ca va suporta un impact de 300-500 de milioane de dolari din cauza epidemiei.Directorul general al fondului privat de investitii Stephen Schwarzman a spus ca "ramane neclar" daca reducerea dobanzilor de catre Rezerva Federala va reduce increderea investitorilor.Si Banca Canadei a redus dobanda cheie cu 0,5 puncte procentuale, dar alte banci centrale sunt inca in expectativa.Viitorul guvernator al Bancii Angliei, Andrew Bailey, a spus ca banca centrala trebuie sa astepte pana va avea mai multa claritate privind impactul economic al epidemiei, inainte de a reduce dobanzile.In Europa, pietele monetare din zona euro considera ca exista o probabilitate de 90% ca Banca Centrala Europeana sa reduca dobanda la depozitele bancilor, in prezent de -0,5%, cu 0,1 puncte la sedinta de saptamana viitoare.In SUA, datele economice arata ca economia era in stare buna inainte de reducerea dobanzii cheie de catre Fed. Astfel, activitatile din sectorul serviciilor au crescut in februarie la maximul ultimului an, in timp ce raportul ADP privind piata muncii a aratat ca sectorul privat a creat 183.000 de locuri de munca luna trecuta.