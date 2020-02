In doar o saptamana, cei mai bogati oameni ai planetei au pierdut peste 440 de miliarde de dolari din cauza coronavirusului

Ziare.

Indicele bursier american Dow Jones Industrial Average a pierdut peste 12%, cea mai grava scadere inregistrata in decursul unei saptamani dupa criza financiara din 2008. Deprecierile inregistrate la nivel global au sters mai mult de 6.000 de dolari de pe pietele bursiere, transmite Bloomberg.Potrivit Bloomberg Billionaires Index, primii trei cei mai bogati oameni ai planetei, Jeff Bezos, Bill Gates si Bernard Arnault, au suferit cele mai mari pierderi, averea lor combinata scazand cu aproape 30 de miliarde de dolari. Pe locul patru in topul pierderilor este Elon Musk, a carui avere s-a diminuat cu noua miliarde de dolari, dupa ce actiunile companiei sale Tesla Inc. au scazut dupa ce la inceputul anului au inregistrat o crestere abrupta.Oficialii din domeniul medical se chinui sa tina sub control epidemia de coronavirus insa Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a evitat pana acum sa declare ca este vorba de o pandemie.Aproximativ 80% din miliardarii inclusi in clasamentul Bloomberg al celor mai bogati oameni ai planetei sunt pe pierdere in acest an, inclusiv cei ale caror afaceri au fost puternic afectate de epidemia de coronavirus. De exemplu, presedintele Carnival Corp., Micky Arison a pierdut un miliard de dolari intr-o saptamana in conditiile in care cel mai mare operator de nave de croaziera a fost nevoit sa tina in carantina pasagerii de pe una din navele sale aflate in Japonia, unde cel putin cinci pasageri au decedat.