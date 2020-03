Bursa de la New York, cea mai mare crestere intr-o zi din ultimii 87 de ani

Ziare.

Este o revenire istorica a indicelui, dupa o scadere istorica, relateaza CNBC.Indicele S&P 500 a urcat cu 9,4%, consemnand cea mai buna evolutie zilnica dupa octombrie 2008. Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 8,1%, acesta fiind cel mai mare avans zilnic de dupa 13 martie. Indicii Dow si S&P 500 si-au revenit de la cele mai scazute niveluri atinse de la sfarsitul anului 2016.Ziua de martiInvestitorii se asteptau ca pachetul de stimulare sa fie adoptat marti de Congres, parlamentarii facand declaratii ca sunt aproape de un acord, dar ulterior au aparut informatii ca discutiile s-ar putea prelungi si pe parcursul zilei de miercuri.Actiunile Chevron au crescut cu peste 22%, contribuind la avansul indicelui Dow, dupa ce directorul general al grupului a spus ca gigantul din sectorul energetic nu va reduce dividendele.Titlurile American Express si Boeing au crescut la randul lor cu peste 20%. Sectorul energetic a consemnat cele mai bune performante in cadrul indicelui S&P 500, cu un avans de 16,3%, in timp ce sectorul industriei si cel financiar au urcat fiecare cu peste 12%.Bursele sunt sustinute de masurile de stimulare ale Rezervei Federale, dar stirile legate de cauza scaderilor istorice care au avut loc in ultimele zile au continuat, marti, sa fie negative.Peste 400.000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate la nivel mondial, dintre care peste 50.000 in Statele Unite, potrivit Johns Hopkins University. Pana in prezent, in SUA au fost confirmate peste 600 de decese provocate de coronavirus.New York City a raportat, marti, aproape 15.000 de cazuri de coronavirus si 131 de decese.