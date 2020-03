Indicii de pe Wall Street au avut cea mai proasta zi din 1987 pana acum

Ziare.

com

Decizia a ingrijorat investitorii si a tensionat pietele globale, transmite Reuters.Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 9,9%, S&P 500 cu 9,51%, iar Nasdaq Composite cu 9,43%.S&P 500 si Nasdaq au confirmat intrarea in piata bear, marcata de un nivel aflat cu cel putin 20% sub cel mai recent maxim, pentru prima oara dupa criza financiara din 2008.Toate cele 11 sectoare majore ale indicelui S&P 500 au inchis in scadere puternica, componenta S&P 500 Energy cu 12,3%.S&P 500 si Nasdaq au pierdut peste un sfert din valoare de la atingerea la inchidere a unor niveluri record, in urma cu numai 16 sedinte de tranzactionare, tari din intreaga lume incercand sa tina sub control pandemia de coronavirus care se raspandeste rapid.