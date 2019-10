Lucian Anghel pleaca de la sefia Bursei de Valori Bucuresti

Ziare.

com

Anghel a precizat ca a fost solicitat de companii private romanesti care sunt listate la bursa sau care intentioneaza sa se listeze sa le ajute sa-si creasca valoarea prin intermediul bursei."Am fost votat de actionari doua mandate - de cate patru ani. Imi expira mandatul la finele lunii ianuarie 2020", a declarat luni pentru News.ro Lucian Anghel.Intrebat unde anume va pleca dupa ce va parasi conducerea BVB, el spune ca va anunta la momentul potrivit."Am fost solicitat de companii private romanesti care sunt listate la bursa sau care intentioneaza sa se listeze sa le ajut sa-si creasca valoarea prin intermediul bursei avand in vedere experienta si expertiza acumulata in piata financiara si de capital", a adaugat el.Nascut in 1972, Lucian Anghel este doctor in economie si are studii post-universitare la HEC Montreal Canada si Georgetown University Washington.Intre 2007-2012 a fost economist sef si director executiv al Directiei de Strategie si Cercetare la BCR , iar in perioada 2012-2015 a fost presedinte directorat si director general al BCR Pensii. Din 2018 si pana in prezent este membru in Comitetul Audit al Federation of Euro Asian Stock Exchanges.