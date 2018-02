O noua prabusire a bursei din New York. Dow Jones, a doua cea mai mare scadere intr-o singura zi din istoria sa

Ziare.

com

Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq Composite in scadere cu 3,9%, dupa o noua sedinta marcata de fluctuatii mari ale cotatiilor actiunilor, relateaza MarketWatch.Prin aceste evolutii, Dow Jones si S&P 500 au intrat pe o tendinta de corectie, evolutie definita printr-o scadere de 10% fata de un maxim atins in ianuarie.Volatilitatea din piata s-a mentinut ridicata, iar investitorii nu au putut sa constate ca piata a atins nivelul minim.Piata a fost dominata de temerile legate de inflatie, iar randamentele obligatiunilor au crescut.In Europa, indicele Stoxx Europe 600 a inchis in declin cu 1,6%, iar indicele britanic FTSE 100 a coborat cu 1,5%. Indicele MSCI Emerging Market a pierdut 1,2%.Noua prabusire a bursei din SUA vine dupa ce, luni, Dow Jones a scazut cu cu 4,6%, cea mai mare scadere de dupa criza financiara din anul 2008