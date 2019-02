Presedintele BVB: Pentru a evita problemele ireversibile din economie, trebuie sa incetam sa mai gandim in tabere si enclave

Romania are nevoie de educatie financiara

"Traim o perioada definitorie pentru piata de capital. Cred ca este extrem de important sa stim din vreme, pentru ca atunci nu vom mai discuta despre obstacole in aceasta tara. Dialogul pietei, antreprenorilor, investitorilor se va axa pe un obiectiv care va fi ancorat intr-un moment extrem de important pentru piata noastra de capital. Trebuie sa propunem mai departe ceea ce vrem, nu neaparat ceea ce nu vrem.Bursa de Valori este un barometru al economiei si incearca sa estimeze ce se va intampla. Am vazut, anul trecut, o scadere extrem de puternica dupa 6 ani de crestere a indicelui BET. Ce inseamna asta?Investitia pe bursa si finantarea pe bursa aduc prosperitate si, astfel, clasa de mijloc are capacitatea de a pune la dispozitie resursele, pentru a fi prosperi", a afirmat Anghel.Acesta a adaugat ca pentru a nu avea probleme ireversibile in economia nationala ar trebui "sa incetam sa mai gandim in tabere si enclave", iar politicul si economicul sa faca o alianta pentru a intra in Grupa mondiala."Trebuie sa incetam sa mai gandim in tabere si enclave, altfel vom avea probleme ireversibile in economie. Daca decidem impreuna sa punem la bataie resurse vom face o alianta durabila. Politicul si economicul trebuie sa faca o alianta pentru a intra in Grupa mondiala. Pachetul pentru prosperitatea Romaniei este solutia si trebuie sa construim prosperitatea Romaniei prin colaborare dintre politic si economic.Trebuie sa spunem din ce in ce mai raspicat ca mediul privat din Romania genereaza aproape 80% din PIB. Nu vorbim despre cifra de afaceri, ci despre valoare adaugata. Prin urmare, daca dorim prosperitate in aceasta tara, mediul privat nu trebuie ignorat si printr-un parteneriat cu mediul politic trebuie incurajat", a mentionat Anghel.Presedintele BVB a subliniat, totodata, ca Romania are nevoie de educatie financiara pentru ca altfel vor exista probleme."Din pacate, ca si sanatatea, educatia financiara o pretuim cel mai mult cand nu o avem. Romania se afla ultimul loc in Europa ca si grad de educatie financiara. Rwanda si Ciad sunt peste Romania ca educatie financiara. Lipsa acestei educatii financiare ne va trage in jos si nu ne face sa ne atingem potentialul.Un tanar va foarte greu sa inteleaga acum, in primele zile de job, ca in momentul cand se va pensiona, in Romania vor ajunge sa existe 1,5 pensionari la un angajat. Este esential ca toti sa facem ceva mai mult pentru dezvoltarea gradului de dezvoltare financiara. Daca nu noi, atunci cine?", a spus reprezentantul BVB.Bursa de Valori Bucuresti (BVB) organizeaza, luni, prima editie a Summit-ului International cu tema "Piata romaneasca de capital - evolutie si perspective".