Principalele burse din Asia s-au prabusit, dupa scaderea pretului petrolului

Ziare.

com

Bursa de la Tokyo a incheiat sedinta cu o cadere de 5,07, indicele Nikkei pierzand 1.050,99 puncte pana la 19.698,76 puncte, cea mai mica valoare inregistrata de la inceputul lunii ianuarie 2019.Bursa de la Seul a incheiat si ea sedinta de luni in cadere cu 4,19%, transmite AFP.Bursele din China au inregistrat si ele scaderi puternice, in special cea de la Hong Kong unde principalul indice a pierdut 3,87% la inceputul tranzactiilor. Bursa de la Shanghai a scazut cu 1,56% iar cea de la Shenzhen a pierdut 1,66% la deschidere.Stephen Innes, analist la AxiCorp, este de parere ca sunt reunite toate ingredientele pentru o panica bursiera pentru ziua de luni in Asia. "Yenul s-a apreciat, investitorii se ingramadesc spre valorile de refugiu pe masura ce numarul cazurilor de Covid-19 a crescut exploziv in Europa iar Arabia Saudita a declansat un razboi al preturilor pe piata petrolului", a comentat Stephen Innes.Italia, care a devenit cea mai afectata tara, dupa China, cu 366 de decese si 7.375 de cazuri pozitive de coronavirus, a decis duminica sa plaseze un sfert din populatie in carantina , o masura inedita in Europa. Cotatia petrolului a scazut cu aproape 25% luni pe piata din Asia. In jurul orei 2:00 GMT, cotatia barilului de titei american WTI a scazut cu 26,65% pana la 30,69 dolari iar barilul de titei Brent din Marea Nordului a scazut cu 24,54% pana la 34,16 dolari.Piata aurului negru a fost afectata de decizia Arabiei Saudite de a reduce drastic pretul titeiului, adoptand o strategie de pamant parjolit dupa esecul negocierilor care au avut loc saptamana trecuta intre OPEC si Rusia . La aceste negocieri partile nu au reusit sa se inteleaga asupra unor reduceri suplimentare de productie pentru a incerca sa puna capat scaderii consumului de petrol ca urmare a epidemiei de coronavirus.Ca reactie la prabusirea pretului petrolului, yenul japonez, o valoare de refugiu pentru investitori, s-a apreciat in raport cu dolarul, o miscare nefavorabila pentru economia japoneza, puternic dependenta de exporturi. Potrivit Bloomberg, moneda japoneza este la cel mai ridicat nivel de dupa 2016 in raport cu dolarul. In jurul orei 02.45 GMT, dolarul se tranzactiona pentru 102,60 yeni, fata de 105,92 yeni vineri. De asemenea, cursul euro a scazut pana la 117,05 yeni, fata de 118,91 yeni joi.Caderea bursei japoneze a fost agravata si de publicarea unor date statistice revizuite care arata ca economia japoneza a inregistrat in ultimul trimestru al anului trecut o contractie de 1,8%, fata de un recul de 1,6% conform datelor initiale.Avand in vedere impactul epidemiei de coronavirus in primul trimestru din 2020, Japonia se indreapta spre o recesiune, caracterizata de doua trimestre consecutive de contractie a PIB. Aceasta ar fi o premiera dupa 2015.