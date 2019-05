Scaderi pe bursele europene, dupa ce Google a restrictionat accesul Huawei la sistemul Android

Ziare.

com

Apetitul pentru risc a primit o lovitura dupa ce Reuters a relatat ca Google, divizie a Alphabet, a suspendat o parte din afacerile cu Huawei , in timp ce Lumentum Holdings, furnizor al Apple, a anuntat la randul sau ca a intrerupt toate lucrarile catre compania chineza."Atitudinea dura a Statelor Unite fata de Huawei nu contribuie la rezolvarea rapida a conflictului comercial cu China", a declarat David Madden, analist la firma CMC Markets UK, intr-o nota adresata clientilor.Indicele pan-european Euro STOXX 600 a inchis luni cu 1,1%, iar in luna mai a coborat cu 3,5%, fiind pe cale sa inregistreze primul declin lunar din acest an, mare parte din cauza temerilor legate de o incetinire a cresterii economice la nivel mondial.Indicele german DAX a scazut cu 1,6%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,5%, iar FTSE MIB al bursei din Milano cu 2,7%.Cele mai mari scaderi au fost consemnate de titlurile companiilor de tehnologie, componenta acestora din indicele STOXX 600 coborand cu 2,8%.Actiunile AMS, STMicroelectronics si ASML au scazut cu 6,3% pana la 13,4%, pe fondul temerilor in crestere legate de perturbarea lantului global de aprovizionare.Actiunile producatorului german de cipuri Infineon au recuperat o parte din pierderile din timpul tranzactiilor si au inchis in declin cu 4,8%, dupa ce compania a negat o informatie publicata de cotidianul japonez Nikke potrivit careia a suspendat livrarile catre Huawei.Componenta titlurilor companiilor auto si ale furnizorilor lor a pierdut 2%, atingand cel mai scazut nivel de inchidere din ultima luna si jumatate.Componenta titlurilor bancare a scazut cu 1,6%, iar actiunile Deutsche Bank au scazut cu 2,9%, la un minim record. Publicatia New York Times a relatat ca specialisti in prevenirea spalarii banilor ai bancii germane au recomandat in 2016 si 2017 ca mai multe tranzactii efectuate de entitati controlate de presedintele american Donald Trump si ginerele acestuia, Jared Kushner, sa fie raportate la o agentie federala de combatere a delictelor financiare.Indicele bursei din Viena a scazut cu 1,4%, in urma convocarii de alegeri anticipate , in septembrie, de catre presedintele Austriei, dupa demisia vicecancelarului de extrema-dreapta , in urma unui video compromitator.Si titlurile din sectorul turismului si al calatoriilor au scazut. Actiunile Ryanair au coborat cu 4,6%, compania raportand cel mai scazut profit din ultimii patru ani si avertizand ca declinul ar putea continua.Singura crestere a avut loc in sectorul telecomunicatiilor, de 0,8%. Titlurile Vodafone au urcat cu 1,7%, dupa ce vineri au inchis la cel mai scazut nivel din ultimii zece ani.