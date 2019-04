Scurt ghid explicativ referitor la piata Forex dedicat incepatorilor

Ziare.

Forex este abrevierea de la englezescul Foreign Exchange si se refera la piata valutara, mai concret piata financiara unde se schimba intre ele si se tranzactioneaza perechile valutare. Perechile valutare sunt EUR RON, EUR USD, GBP USD etc.Piata Forex este o piata descentralizata sau over-the-counter (OTC), unde actorii economici, investitorii si speculatorii vand si cumpara valute.Valutele sunt simultan indicatori economici si instrumente economice. De ce indicatori economici? Pentru ca sunt unul dintre elementele care caracterizeaza sanatatea unei economii, o valuta puternica are in spate de cele mai multe ori o economie puternica, si invers, o valuta care se depreciaza semnaleaza probleme in economie.Tranzactionarea Forex inseamna schimburi valutare, fie in scopuri economice, atunci cand o companie trebuie sa isi plateasca un furnizor strain in valuta tarii furnizorului si trebuie sa cumpere din piata aceasta valuta. Fie in scopuri speculative, atunci cand se doreste obtinerea de profit din fluctuatiile cotatiilor valutare, ca urmare a modificarii raportului cerere oferta dintre doua valute.Pentru a intelege mecanismul de functionare al pietei Forex, trebuie sa cunoasteti principalele notiuni cu care se opereaza in pietele financiare in general si pe Forex in special.● Pereche valutara - valutele se tranzactioneaza in perechi, EURO contra RON - EURRON, EURO contra Dolar American - EURUSD● Cotatie Forex - este pretul pe piata la un moment dat. De exemplu, cotatia pentru EURUSD este 1,1236, ceea ce inseamna ca pentru a cumpara un EUR este nevoie de 1,1236 dolari● Platforma Forex - pentru a tranzactiona pe pietele financiare aveti nevoie de un soft care sa va permita sa vizualizati graficele de evolutie ale preturilor si sa plasati ordinele in piata. Acest soft va este pus la dispozitie de brokerul pe care il alegeti.● Lot sau marimea contractului. Dimensiunea unui contract lansat la tranzactionare se masoara in loturi sau subdiviziuni de loturi. Un lot standard inseamna 100,000 unitati din valuta de baza intr-o tranzactie in piata valutara. CFD -uri sau contracte pentru diferenta, sunt un tip de instrument financiar foarte utilizat in piete intrucat pentru a tranzactiona nu trebuie sa detineti propriu zis instrumentul suport, adica daca doriti sa vindeti, de exemplu, euro nu trebuie sa aveti in cont euro.● Pip - este a patra zecimala dupa virgula dintr-o cotatie valutara, si pasul de baza in miscarea preturilor valutelor● Spread - este comisionul pe care vi-l percepe brokerul pentru a va permite accesul in piata, se plateste la lansarea fiecarei tranzactii● Swap - este diferenta dintre ratele dobanzilor de referinta ale celor 2 valute care formeaza perechea valutara, poate fi pozitiv sau negativ si se percepe daca o pozitie este mentinuta deschisa peste noapte.● Levier - efectul de levier este mecanismul care permite multiplicarea sumelor cu care puteti intra in tranzactii, adica cu sume de pana la 500 de ori mai mari decat capitalul depus in contul de tranzactionare.Perechea valutara este notiunea elementara in intelegerea mecanismului de functionare a pietei valutare. Spre exemplu, perechea EURRON. Euro este valuta de baza in aceasta pereche si RON este valuta contraparte. Iar cotatia Forex este pur si simplu evaluarea valutei de baza fata de valuta contraparte.Cand vizualizam cotatia unei perechi pe piata Forex, o sa vedem ceva de genul EURUSD 1,1339 / 1,1340 adica bid/ask sau cursul de vanzare/cursul de cumparare. Astfel cotatia ne indica faptul ca putem cumpara un euro contra 1,1340 dolari si putem vinde un euro pentru 1,1339 dolari.Valutele exista de sine statator, perechea este doar un mecanism de tranzactionare, nu puteti cumpara EURUSD ca si cum ati cumpara o actiune Google. Traderii speculeaza evolutiile viitoare ale cursului valutar si incaseaza diferentele, nu cumpara valutele propriu zis.Profitul se face prin pozitionarea pe directia mai probabila de evolutie a cursului de schimb. De exemplu, consideram ca Euro urmeaza sa se aprecieze in raport cu dolarul, deci vom cumpara perechea EURUSD si daca piata evolueaza in sensul asteptat veti inchide tranzactia pe profit.Trebuie sa retineti urmatoarele lucruri, vanzarea si cumpararea au loc simultan in toate tranzactiile valutare si nu cumparati valutele in sens fizic.Euro, dolarul american, lira sterlina, francul elvetian si yenul japonez sunt cele mai populare valute si creeaza in diverse combinatii perechile valutare majore adica cele mai lichide si cu cel mai mare volum de tranzactionare: EURUSD, GBPUSD, USDCHF si USDJPY.Dolarul australian, dolarul canadian si dolarul neo-zeelandez sunt valutele care in combinatie cu dolarul american creeaza perechile minore AUDUSD, USDCAD si NZDUSD.Restul valutelor participa la formarea perechilor valutare exotice si au volume mult mai mici de tranzactionare, realizand impreuna sub 10% din totalitatea operatiunilor valutare.Principalii actori din piata valutara la nivel global sunt: bancile centrale ale tuturor statelor, diversele autoritati ale statelor, bancile comerciale, fondurile de investitii, fondurile de hedging, brokerii si traderii.