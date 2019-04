Tranzactionarea actiunilor la bursa. Cum alegem brokerul adecvat nevoilor noastre?

Ziare.

Daca computer sau smartphone si conexiune la internet are cam toata lumea, cu alegerea brokerului lucrurile nu sunt chiar atat de simple.Dar intai sa definim exact ce este acela un broker de actiuni:Un broker de actiuni sau o companie de brokeraj pe actiuni este un intermediar care activeaza in pietele financiare de actiuni si executa ordinele de vanzare actiuni si cumparare actiuni ale clientilor sai in piata si este remunerat cu un comision.Prin intermediul platformelor de tranzactionare care functioneaza eminamente online, brokerii de actiuni ofera investitorilor posibilitatea sa investeasca pe burse de actiuni la alegerea lor si sa isi gestioneze portofoliul cum considera, pe cont propriu, fara ajutorul unui specialist.Brokerii permit investitorilor particulari sa tranzactioneze in piete actiuni cu bugete modice ce incep de la 10$ si ofera posibilitatea de a plasa ordine utilizand doar telefonul mobil.Cand vine vorba de a afla care este cel mai potrivit broker de actiuni pentru dumneavoastra trebuie sa aveti in vedere cateva aspecte legate de scopurile si preferintele dumneavoastra personale.Daca veti intreba trei investitori experimentati care sunt criteriile care trebuie sa le indeplineasca cel mai bun broker de actiuni, o sa auziti cel mai probabil trei seturi de caracteristici destul de diferite.De aceea, intai ar trebui sa va stabiliti prioritatile. Acestea difera in functie de scopul pentru care doriti sa investiti, pietele de actiuni pe care doriti sa investiti, in ce stadiu al curbei de invatare a tranzactionarii sunteti si ce experienta aveti in piete financiare.Daca, de exemplu, doriti sa achizitionati actiuni ale companiilor din SUA, va trebui sa cautati un broker care ofera o gama cat mai larga a acestora, daca doriti sa tranzactionati CFDuri pe actiuni ale burselor din SUA, Europa si Japonia, cautati un broker online care sa va ofere acces la aceste instrumente.Daca doriti sa investiti doar in actiuni la Bursa de Valori Bucuresti, cautati un broker actiuni Bucuresti care va permite sa investiti in actiunile romanesti listate.Daca acum incepeti sa tranzactionati actiuni, veti acorda prioritate posibilitatii de a accesa un cont demo pentru a testa tranzactionarea actiunilor, cursurilor, resurselor si posibilitatilor de instruire puse la dispozitie de broker.Daca sunteti la un nivel intermediar, veti fi mai interesat de ce analize de piata ofera brokerul, ce experti are care realizeaza aceste analize, ce date fundamentale si tehnice pune la dispozitie.Daca sunteti un investitor experimentat prioritatea dumneavoastra va fi legata de instrumente de tranzactionare sofisticate, cum ar fi indicatori si grafice avansate, diversitatea tipurilor de ordine de tranzactionare, posibilitatile de a accesa piete multiple la costuri mai reduse.Un element important este si sa stabiliti scopul activitatii dumneavoastra de tranzactionare. Doriti o sursa primara de venit, sa creati surse de venit pasiv, doriti sa obtineti un venit suplimentar sau doriti sa obtineti niste sume suplimentare cu un anumit scop, finantarea studiilor sau a cumpararii unei locuinte.Doriti sa va gestionati singur portofoliul sau sa angajati un specialist care sa va ajute? Daca investiti pe cont propriu, sunteti interesat de tranzactionarea pe termen scurt sau de investitii pe termen mediu si lung? Doriti sa detineti actiunile pentru o perioada lunga de timp, zeci de ani sau doar sa profitati de miscarile de pret.Brokerul de actiuni cu care alegeti sa lucrati este foarte important, intrucat de performanta serviciilor sale depinde profitabilitatea activitatii dumneavoastra de tranzactionare si de investitii in actiuni. Poate face diferenta dintre profit si pierdere, sau avea impact in marja de profit.Ca sa va asigurati ca ati facut o alegere potrivita verificati urmatoarele caracteristici:● Brokerul de actiuni este reglementat si are o reputatie buna in piata● Brokerul ofera acces la pietele de actiuni care va intereseaza● Comisioanele pe care le practica brokerul de actiuni sunt in media pietei, ideal mai mici● Executia ordinelor este de inalta calitate● Brokerul propune o platforma de tranzactionare fiabila● Ofera cursuri si resurse de instruire, webinarii, seminarii si analize ale pietei realizate de experti reputati● Operatiunile de retragere si depunere de fonduri se realizeaza cu promptitudine● Serviciu clienti functionalVerificati atent comisioanele de brokeraj percepute, daca exista comisioane de deschidere de cont, comisioane de mentenanta lunare sau anuale, comisioane de inactivitate sau daca comisioanele variaza in functie de numarul de tranzactii si volumul tranzactionat.Acestea sunt doar criteriile esentiale care trebuie luate in considerare, dar desigur pe masura ce acumulati experienta vor aparea si multe altele.