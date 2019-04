Tranzactionarea Forex cu roboti - cum alegeti roboti fiabili

Ziare.

com

Toata lumea doreste sa stie daca chiar este posibil sa se castige bani cu ajutorul unui robot de tranzactionare cumparat sau chiar gratuit.Un robot Forex este un software, o aplicatie de tranzactionare automata care plaseaza automat ordine pe pietele financiare, in conformitate cu regulile inscrise in codul de programare.Robotii de tranzactionare lanseaza si inchid pozitii pe piata 24 ore intr-o zi, in acord cu strategia descrisa in codul lor sursa. Si au marele avantaj ca elimina in totalitate emotiile din tranzactionare.Cei mai folositi roboti tranzactionare Forex sunt cei care vin implicit cu platforma MetaTrader - Expert Advisors. Robotii prezenti in MetaTrader ofera semnale de lansare a tranzactiilor pe piata si executa automat ordine pe piata.La ora actuala exista o multime de companii care creeaza si comercializeaza roboti de tranzactionare Forex. In cazul in care doriti sa achizitionati un astfel de robot, verificati cu mare atentie oferta in cauza inainte de a cumpara. Pe piata sunt promovati tot soiul de roboti minune, ba chiar vi se garanteaza si randamentul, pentru ca ulterior astfel de siteuri sa dispara pur si simplu.Ca sa puteti alege roboti de tranzactionare sau EA sau expert advisors care sa se dovedeasca a fi fiabili trebuie sa dispuneti de cunostinte avansate de tranzactionare in general si cunostinte avansate referitoare la comportamentul pietelor financiare pe care doriti sa tranzactionati cu ajutorul robotilor, in particular.Pentru a alege un robot de tranzactionare cu potential de profitabilitate trebuie sa indepliniti mai multe criterii:● Sa aveti cunostinte avansate despre pietele financiare si despre tranzactionare● Sa cunoasteti cu exactitate strategia pe care se bazeaza robotul de tranzactionare automata si cum functioneaza aceasta● Sa cunoasteti pericolul supra-optimizarii (parametrii de tranzactionare definiti ai robotului sa fie prea optimizati doar pe o perioada scurta de timp)● Sa stiti sa faceti backtesting istoric cu robotul respectiv● Sa testati robotul FX in conditii reale de piata cu ajutorul unui cont demoPuteti desigur testa mai multi roboti in paralel pentru a le compara performantele.Am stabilit deja ca exista o multitudine de roboti disponibili pe Internet, fie gratuiti fie care pot fi achizitionati contra cost. Avand in vedere oferta foarte bogata de roboti, sa descoperiti unul care sa fie profitabil si sa corespunda obiectivelor dumneavoastra, nu este sarcina usoara!Ca atare trebuie sa aveti in vedere elementele cheie si cele care pot face comparatiile relevante atunci cand evaluati valoarea unor roboti de tranzactionare si ii comparati intre ei.In primul rand trebuie sa avem in vedere doua cazuri distincte atunci cand doriti sa cumparati un robot de tranzactionare si atunci cand hotarati sa utilizati un robot gratuit.Desigur utilizarea unor roboti Forex gratuiti este foarte atractiva si mult mai simpla. Dar aveti in vedere ca lucrurile gratuite au exact aceeasi valoare, atata dai, atata face. Trebuie sa fiti constienti de faptul ca EA gratuiti sunt in general optimizati pentru a genera rezultate bune o anumita perioada de timp. Faceti backtesting si testati robotul gratuit pe un cont demo, pentru a va asigura ca nu aveti surprize neplacute.In acest caz, aveti la dispozitie doar comentariile si recenziile altor traderi, presupunand ca acestea sunt reale.Ca urmare cumpararea unui EA este destul de complicata, decat daca nu vi se ofera posibilitatea de a testa robotul de tranzactionare inainte de a-l achizitiona.Ca sa comparati robotii de tranzactionare aveti in vedere urmatoarele detalii:Daca brokerul dumneavoastra percepe comisioane la deschiderea si inchiderea tranzactiilor, atunci numarul de ordine plasate in piata conteaza foarte mult, intrucat veti plati mai multe comisioane. Daca alegeti un broker care nu incaseaza decat spread, atunci nu trebuie sa va faceti griji in legatura cu numarul de ordine plasate.Trebuie sa cunoasteti aceste informatii ca sa stiti la ce sa va asteptati de la robotul in cauza. In special numarul de pierderi consecutive este deosebit de important.Nivelul pierderii maxime va permite sa va pastrati riscul per pozitie in limitele pe care le-ati stabilit si cu care sunteti confortabil.Cu ajutorul acestei informatii aveti posibilitatea sa calculati raportul risc/randament pentru un numar mare de tranzactii. Acest raport trebuie sa fie superior lui 1.Aceasta rata va permite sa va dati seama daca numarul pozitiilor castigatoare lansate este superior numarului de pozitii inchise in pierdere. Pentru inceput este de preferat o rata de succes care trece de 50%.