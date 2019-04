Tranzactionarea perechii valutare EURUSD astazi

Ziare.

In ipoteza in care pretul sparge actualul canal de consolidare de la nivelul de 1.1570, exista sanse mari sa se testeze nivelul de la 1.2250, undeva spre jumatatea anului 2019, dar are un drum destul de lung in fata. Ulterior ar trebui sa vedem o spargere hotarata a nivelului de 1.2250, care va deschide calea spre o ascensiune spre nivelul de la 1.3300.Dar pentru validarea acestui scenariu ar trebui depasita linia de trend descendent care a ramas valida de la sfarsitul lui 2008. Aceasta linie se suprapune peste nivelul de la 1.2250, deci creste importanta acestui prag.In sens invers, intr-un scenariu descendent, odata spart nivelul de la 1.1250 moneda euro se indreapta spre nivelul de la 1.08250. O spargere ulterioara la acest nivel va marca o retestare a pretului de breakout al formatiuni wedge descendente de anul trecut. Pentru ca acest lucru sa se intample, tineti insa cont de nivelul de la 1.1570 unde se afla rezistenta.Elementele de reper ale lui 2019 pana la acest moment sunt:● Deschidere anuala la nivelul de 1.1457● Maxim anual la nivelul de 1.1174● Minim anual la nivelul de 1.1568● Cotatia curenta in jurul valorii de 1.1350Va intrebati cum poate fi tranzactionata aceasta paritate euro dolar ? Pentru traderul pe euro dolar, este intotdeauna avantajos sa cunoasca cele mai favorabile perioade de tranzactionare pentru a-si minimiza riscul si pentru a-si creste sansele de succes!Iata cele mai avantajoase intervale de timp pentru tranzactionarea online a perechii Forex EURUSD:Acesta este intervalul de deschidere al burselor europene, in acest timp, volumul de tranzactionare si numarul tranzactiilor este mai mare, crescand astfel volatilitatea cotatiilor.Acesta este intervalul de deschidere al pietei americane si a doua parte a sesiunii europene, in acest interval de timp se suprapun cele doua sesiuni bursiere, iar traderii europeni si cei americani sunt activi.In general, volumul de tranzactionare si numarul tranzactiilor este si mai mare, la fel ca si volatilitatea paritatii euro-dolar.Ba mai mult!In acest interval este posibil sa se identifice cele mai bune oportunitati de tranzactionare datorita publicatiilor calendarului economic.Ideea este de a exploata publicarea datelor economice sau un discurs important pentru a profita de miscarea care rezulta din volatilitatea activului legat direct de publicatie.Aceasta abordare este apreciata de traderii intraday deoarece necesita mai putine ore pentru monitorizarea graficelor de tranzactionare, intrucat evenimentele economice sunt planificate in avans si la ore exacte!Dupa cum puteti vedea, datele economice influenteaza cotatia perechii euro dolar, dar nu este singurul factor care interfereaza.Aspectul tehnic, in special pe Forex, joaca un rol la fel de important!Dupa cum stiti deja, piata Forex functioneaza 24 de ore pe zi, 5 zile pe saptamana.Publicatiile economice sunt programate in cursul acestor intervale orare, insa, in cele din urma, piata este cel mai adesea mai dependenta de nivelurile tehnice decat de datele economice, motiv pentru care multi traderi pe euro dolar prefera analiza tehnica.Analiza tehnica consta in studierea nivelurilor preturilor si detectarea configuratiilor grafice pentru interpretarea si anticiparea viitoarelor oscilatii ale paritatii EURUSD.Indiferent daca sunteti un trader amator, investitor sau pur si simplu un consumator in cadrul economiei europene, cotatia EUR USD va afecteaza direct sau indirect. De aceea este intotdeauna interesant si de multe ori important sa fim la curent cu evolutia monedei europene!