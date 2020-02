Wall Street a inregistrat cea mai mare scadere saptamanala de dupa criza din 2008

Ziare.

Indicele Dow Jones a scazut vineri cu 350 de puncte, respectiv cu peste 1%, dar pe parcursul sedintei declinul a fost de peste 1.000 de puncte. Indicele S&P 500 a coborat cu 0,8%, in timp ce Nasdaq composite a inchis in stagnare. Cei trei indici si-au redus scaderea in ultimele minute ale sedintei de tranzactionare.Pe ansamblul saptamanii, indicele Dow a coborat cu peste 12%, cel mai mare declin saptamanal consemnat dupa 2008. Calculata in puncte, scaderea indicelui Dow Jones a fost de peste 3.500 de puncte. De asemenea, indicele a incheiat saptamana in corectie, in scadere cu 14,1% de la un nivel record atins pe 12 februarie.Indicele S&P 500 a pierdut 11,5% in aceasta saptamana, inregistrand cea mai slaba performanta de dupa criza financiara globala.Declinul indicilor a fost atenuat spre sfarsitul tranzactiilor de angajamentul facut de presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, potrivit caruia banca centrala va "lua masurile corespunzatoare" pentru a sustine economia pe fondul epidemiei de coronavirus.