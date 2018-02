Wall Street si-a revenit dupa pierderile record de luni si a inchis in crestere puternica

Ziare.

Indicele Dow Jones Industrial Average a inchis in urcare cu 2,3%, cea mai buna performanta consemnata in ultimii doi ani, si a recuperat jumatate din pierderile semnificative inregistrate luni. Indicele S&P 500 a avansat cu 1,74%, in timp ce Nasdaq Composite a urcat cu 2,1%, informeaza Bloomberg.Cresterea indicilor bursieri nu a fost insa uniforma. Indicele Dow Jones a scazut cu 500 de puncte la deschidere, amplificand temerile provocate de scaderea accentuala de luni, cea mai grava din ultimii sapte ani. Actiunile au fluctuat intre scadere si crestere de 12 ori, inainte de a avansa in ultima parte a sedintei de tranzactionare.Intre cei mai buni performeri ai pietei s-au aflat TripAdvisor, ale carei titluri au crescut cu aproape 15%, ca urmare a revenirii zvonurilor referitoare la posibila preluare a companiei.Actiunile Snap au urcat cu aproape 30%, datorita rezultatelor trimestriale publicate de companie, care au depasit asteptarile analistilor.