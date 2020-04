CEC Bank emite gratuit carduri pensionarilor si le trimite gratuit acasa, prin intermediul Postei Romane

Ziare.

Cardurile vor fi trimise prin intermediul Postei Romane, in baza unui acord comercial incheiat intre cele doua entitati si vor fi eliberate numai titularului, in baza documentului de identitate.De asemenea, pana la sfarsitul acestui an, banca nu va percepe comisioane de administrare lunare pentru aceste carduri. Dupa expirarea acestei perioade, clientii pot opta pentru utilizarea in continuare a cardurilor pentru incasarea pensiilor, cu un comision de 1,5 lei lunar (redus cu 50% fata de comisionul standard lunar de administrare a cardului), sau pot opta pentru inchiderea cardului., a declaratClientii CEC Bank din comunele si orasele mici, unde nu exista unitati sau ATM-uri CEC Bank isi pot primi pensiile in numerar acasa, pe durata starii de urgenta.Si acest serviciu va fi asigurat de catre CEC Bank in parteneriat cu Posta Romana, prin serviciul e-mandat.Clientii vor beneficia de incasarea pensiilor acasa, in mod gratuit, fara niciun fel de comisioane. Pentru a beneficia de acest serviciu, este necesara inregistrarea unei solicitari si verificarea identitatii prin linia TelVerde a Bancii (0800.800.848).CEC Bank este unul dintre cei mai importanti platitori de pensii la nivel national, cu peste 400.000 de astfel de clienti, din care circa 10% isi incasau pensiile in numerar.In perioada in care vor fi platite pensiile pe luna mai, CEC Bank va asigura un nivel ridicat al disponibilitatii retelei teritoriale CEC Bank. Banca este prezenta in 781 de localitati, din care peste 60% in mediul rural.CEC Bank are cea mai extinsa retea teritoriala, cu 1.024 de unitati precum si o retea extinsa pentru operatiuni cu cardul, formata din 1.222 de ATM-uri si 1.038 POS-uri instalate in unitatile bancii la sfarsitul lui 2019.De asemenea, banca va asigura plata rapida a pensiilor in conturile clientilor, demarand transferurile imediat dupa incasarea sumelor aferente de la Casele Judetene de Pensii.Pentru protectia angajatilor si a publicului in contextul noului coronavirus, la nivelul unitatilor CEC Bank au fost implementate o serie de masuri care includ: igienizarea zilnica a spatiilor de lucru, distribuirea de materiale sanitare si materiale de protectie pentru personalul care lucreaza cu publicul si disponibilitatea dezinfectantilor de maini pentru clienti, la intrarea in orice unitate a bancii.In plus, numarul de persoane prezente simultan in cadrul unei unitati a fost limitat, astfel incat sa fie pastrata limita de siguranta de 1,5 metri.In zilele de plata a pensiilor, la nivelul intregii retele de unitati teritoriale, clientii in varsta de peste 60 de ani vor avea prioritate la realizarea operatiunilor bancare atat la ghisee, cat si la ATM-uri, de la inceperea programului si pana la ora 11:00 AM, conform prevederilor Ordonantei Militare 10/2020.CEC Bank este institutia financiara cu cea mai lunga traditie. Fondata in 1864, CEC Bank are in prezent peste 2 milioane de clienti, cea mai extinsa retea nationala, cu peste 1.000 de sucursale si unitati teritoriale si active de 29,3 miliarde lei, la sfarsitul anului 2018.CEC Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca, care ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking si phone-banking (Tele CEC).Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, este unicul actionar al CEC Bank, iar in luna noiembrie a acestui an (a.c. 2019), in urma acordului Comisiei Europene, capitalul bancii a fost majorat cu 940 milioane lei.Mai multe detalii despre produsele si serviciile oferite de CEC Bank pot fi obtinute in orice unitate a Bancii, apeland gratuit Serviciul suport clienti la numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul www.cec.ro