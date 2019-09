N-ai incredere in platile online, prin telefon sau contactless? Afla adevarul despre acestea

Ziare.

Multi se intreaba daca nu cumva cardurile contactless pot fi fraudate in locurile aglomerate, daca nu te poti trezi ca ti-au disparut bani de pe card.Ca o persoana sa poata face acest lucru, ar trebui sa fie conectata la o retea de plati si sa aiba un contract semnat cu o banca sau cu o companie care ofera terminale POS. Ceea ce inseamna ca e simplu de prins.Mai mult, cele mai importante date din tranzactii, cum ar fi cheile criptografice, se afla pe un cip foarte sigur, imposibil de replicat.De asemenea, oamenii se tem ca daca le este furat cardul contactless hotii le vor putea folosi banii din cont, pentru ca nu e nevoie de PIN in cazul platilor contactless pentru sume mici.Specialistii arata ca o persoana care nu stie codul PIN nu poate face decat un numar limitat de plati contactless. Desigur, in functie de configuratia cardului, pe care o stabileste banca emitenta.Un alt semn de intrebare vizeaza siguranta platilor online. De fapt, oamenii se tem ca nu cumva cineva sa le afle datele, daca aleg sa faca plati online.Insa, pentru a plati online, pe langa datele cardului, trebuie sa introduci si codul CVC2, cel format din trei cifre si aflat pe spatele cardului. Pentru si mai multa siguranta, poatecel mai adesea, pentru finalizarea platii, este nevoie si de o parola unica, pe care o primesti prin SMS sau te poti autentifica biometric in aplicatia bancii emitente.Trebuie mentionat si faptul ca, in cazul a numeroase platforme, ai posibilitatea sa creezi cont de client si sa salvezi datele cardului pe site sau in aplicatia comerciantului. Acestea sunt insa salvate intr-un mod criptat si nu pot fi accesate de persoane neautorizate.O alta retinere des intalnita vine din indoiala ca plata cu ajutorul telefonului mobil ar fi la fel de sigura ca cea realizata prin intermediul cardului. De aici si temerea unora de a folosi aceasta metoda.Ce este important de stiut este ca datele cardului bancar de pe telefon sunt criptate, deci acesta poate fi folosit in siguranta pentru a face plati contactless.Mai mult, numarul cardului bancar este inlocuit cu o serie unica de cifra, numita token, astfel ca el ramane necunoscut, asadar in siguranta.Si totusi, integritatea banilor din cont nu tine doar de masurile de securitate ale bancii. Asadar, la ce ar trebui sa fii atent cand faci plati contactless sau cu telefonul? Iata ce recomanda Mastercard In primul rand, nu da cardul tau nimanui si protejeaza-ti codul PIN si codul CVC2!Verifica periodic extrasul de cont si discuta cu banca emitenta daca exista tranzactii pe care nu le recunosti.De asemenea, daca platesti online folosind cardul, acceseaza doar site-uri sigure si de incredere. Incearca sa faci achizitii numai de pe site-uri care aula inceputul denumirii.Iar, daca realizezi ca iti lipseste cardul, anunta banca emitenta cat mai repede posibil. Procedeaza la fel si daca ai facut plati cu telefonul dar, intre timp, ai avut ghinionul sa pierzi dispozitivul inteligent pe care te bazai.