Sistemul de carduri Visa a cazut in Europa - tranzactiile nu reusesc sau sunt refuzate la plata

Ziare.

com

Gigantul financiar a confirmat ca exista o problema, ca sistemul este intrerupt si se investigheaza cauza, informeaza The Guardian Amploarea fenomenului nu este inca cunoscuta, foarte multi oameni discutand, pe retelele de socializare, despre faptul ca nu pot folosi cardurile Visa, ca le sunt respinse platile la magazine, la benzinarii sau la plata calatoriilor cu trenul sau metroul.Cele mai multe incidente la plata sunt semnalate in Marea Britanie, dar si in Germania, Franta, Italia si Spania.Reprezentantii Visa au declarat ca specialistii companiei investigheaza cauzele acestei intreruperi si fac toate eforturile pentru ca problema sa fie rezolvata cat mai repede. Primele intreruperi au aparut vineri, in jurul orei 14:30, in toata Europa."Visa se confrunta in acest moment cu o intrerupere a serviciului. Acest incident impiedica efectuarea anumitor tranzactii Visa in Europa. Investigam cauza si lucram cat mai rapid posibil pentru a rezolva situatia", au transmis cei de la Visa.Mari retaileri din Europa au confirmat ca tranzactiile cu carduri Visa esueaza la cumparaturi, in benzinarii, in retelele de transport etc.Potrivit BBC, Barclays si Bank of Ireland si-au sfatuit clientii sa foloseasca ATM-urile pentru a retrage numerar. Se pare ca retragerea de bani de la numerar functioneaza inca.O sursa din sistemul bancar si-a aratat ingrijorarea fata de impactul pe care l-ar putea avea incidentul: "Niciodata nu e un moment bun sa pice sistemul de plati, insa vineri seara, cand oamenii pleaca de la serviciu, este cu certitdine unul dintre cele mai proaste momente".Pe de alta parte, un purtator de cuvant al Mastercard a mentionat ca reteaua lor de plati functioneaza normal si nu exista probleme.Va tinem la curent cu evolutia situatiei.