Oficial BNR: Programul Prima Casa ar trebui schimbat. Se iau case de vacanta si apartamente de 300.000 de euro

"'Prima Casa' a fost un program bine construit de la inceput, chiar daca nu a avut rol social in niciun fel. El nu a avut rol social. El a fost construit in anul 2009 sau 2010, cand era o inghetare completa a creditului bancar post-criza si nu se mai construia nimic, locuinte, si atunci guvernul a intervenit cu acest program care nu a avut rol social la inceput. Pe masura, insa, ce piata a inceput sa se reincalzeasca si sa porneasca din nou la drum, s-a pus problema ca acest credit sa devina mai degraba cu un caracter social. Nu s-a intamplat asta. Masurile care s-au adoptat ulterior pentru creditul 'Prima Casa' nu au condus la aceasta indreptare mai degraba catre social, ci as zice ca dimpotriva... Eu, personal, gasesc ca in forma in care este in momentul de fata el trebuie schimbat. El trebuie sa se adreseze in mod special celor care au resurse mai putine si sa nu fie pentru case de vacanta", a spus Eugen Radulescu, la un seminar organizat la Sinaia de Consiliul Concurentei si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania.Acesta a afirmat ca acum, prin intermediul programului, sunt achizitionate case de vacanta, respectiv "juniorul familiei ia creditul si cumpara casa de vacanta"."Adica el cumpara o locuinta la Mangalia, la Poiana Brasov. E voie. Nu exista nicio interdictie", a adaugat Radulescu.Eugen Radulescu a precizat ca, in momentul de fata, sunt folosite de multe ori creditele "Prima Casa" pentru apartamente si alte locuinte mult mai scumpe decat plafonul creditului."Creditul este dat pentru locuinte din acestea, obisnuite, de 70.000 - 80.000 de euro si sunt cumparate, practic, apartamente de 300.000 de euro, din care creditul 'Prima Casa' este de 60.000 de euro si restul vine de acasa, de la mama. Nu e normal. Creditul 'Prima Casa' ar trebui sa aiba un caracter mai degraba social, sa-i ajute pe cei care nu pot sa se imprumute in conditiile pietei si care vor sa cumpere ceva mic", a explicat reprezentantul BNR.Potrivit acestuia, programul "Prima Casa" s-a dovedit extrem de bun ca produs de creditare, iar rata de neperformanta este foarte scazuta.Radulescu a adaugat ca BNR nu poate modifica acest program, deoarece este unul guvernamental.