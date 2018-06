Sfaturi pe care sa le iei in considerare daca vrei sa-ti cumperi prima ta casa

Decide ce vrei

In cazul si tu doresti sa-ti cumperi prima ta casa, ar fi bine sa te inarmezi cu rabdare, deoarece o sa dureze pana o sa gasesti o locuinta care sa corespunda criteriilor tale si, eventual, dorintelor celorlalte persoane din familie.Totusi, daca iti faci un plan foarte bun, "casa visurilor" tale poate sa devina realitate.Iata cateva sfaturi pe care le-am pregatit pentru tine daca urmeaza sa-ti cumperi prima casa.Primul lucru pe care trebui sa-l faci este sa iti stabilesti, cat mai clar, ceea ce ti-ar placea.Ai vrea sa-ti iei un apartament in Capitala sau, mai degraba, o casa la curte, intr-una dintre localitatile de la periferia Bucurestiului, cum ar fi Bragadiru, un oras care s-a dezvoltat puternic in ultimii ani?In cazul in care te incanta mai mult o casa in orasul ilfovean, vezi aici anunturi de case de vanzare in Bragadiru Cumpararea unei locuinte presupune o investitie importanta, pe care o poti acoperi in doua moduri: platind totul de la inceput sau accesand un credit.Daca nu ai posibilitatea sa acoperi integral cheltuielile pentru achizitia casei din economiile personale, atunci nu-ti ramane decat sa contractezi un credit.Pentru asta, vei fi nevoit sa iei legatura cu mai multe institutii financiare si sa afli ce suma maxima poti sa primesti imprumut, raportat la veniturile tale anuale.In functie de ceea ce iti spun bancile, urmeaza sa te decizi ce suma ai vrea sa imprumuti si, totodata, pe ce perioada. Ideal ar fi ca rata lunara si perioada creditului sa fie cat mai mici.In cazul in care vei merge pe varianta unui credit, o sa fie necesar sa contribui cu un avans. Iar daca nu ai toti banii de avans, vei fi obligat sa-i economisesti in perioada urmatoare.Daca vrei sa strangi cat mai repede banii pentru avans, avem cateva sugestii pentru tine.Prima dintre ele ar fi sa-ti vinzi masina, daca ai una si daca nu ai nevoie, neaparat de ea. Astfel, nu doar ca vei obtine o suma foarte mare de bani, dar vei scapa si de cheltuielile pe care le implica detinerea unui autoturism.In situatia in care nu vrei sa-ti vinzi masina, ai putea sa o folosesti mult mai rar, astfel incat sa nu mai dai, lunar, foarte multi bani pe carburant.O a doua sugestie pe care o avem pentru tine, ca sa economisesti, este sa nu-ti mai cumperi, in fiecare zi de munca, mancare pentru masa de pranz, ci sa gatesti mai des.Mancarea preparata in casa este mult mai buna comparativ preparatele cumparate. In plus, este mult mai ieftin sa gatesti si sa-ti iei mancare la tine.