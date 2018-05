Avertisment BNR: Tinerii sa se gandeasca bine la riscuri inainte sa ia credite de la banci

Ziare.

Specialistii atrag atentia ca dobanzile sunt in crestere, asa ca ratele ar putea sa le dea mari batai de cap celor care se indatoreaza, mai ales daca acestia au venituri instabile, asa cum este si cazul multora dintre cei care au pana in 35 de ani, supranumiti "millenials", relateaza ProTV.Datele statistice arata ca d, banii fiind folositi cu precadere pentru achizitionarea unei locuinte.ii invita pe tinerii care iau credite ipotecare sa isi evalueze bine perspectivele financiare inainte de a se indatora pe zeci de ani."Este important sa analizeze capacitatea lor de rambursare a datoriilor pe termen mai mult si sa aiba in vedere faptul ca pe intervale mai mari de timp evolutiile pe rata dobanzii, pe veniturile de care acestia dispun pot fi si nefavorabile", a declarat acesta pentru sursa citata.De asemenea,atentioneaza ca in ziua de azi o persoana isi schimba locul de munca de mai multe ori pe parcursul intregii sale cariere, iar "fluctuatia pe piata de munca este extrem de mare,".O buna dovada este chiar cresterea indicelui ROBOR, in functie de care se calculeaza cele mai multe credite in lei, care s-a triplat fata de anul trecut, ajungand de la 0,9% la 2,74%. Iar analistii estimeaza ca va continua sa creasca pana la un nivel mediu de 3,5 % in acest an."Atunci cand dobanzile cresc, in perioada de expansiune, pentru a tempera cresterea economica si inflatia, s-ar putea sa aiba o problema. Spre exemplu, daca cineva a luat un credit anul trecut si platea pe luna 1.000 de lei, anul acesta va plati lunar undeva la 1500-1600 de lei", a declaratpentru ProTV.De altfel, BNR a dat de inteles in urma cu cateva luni ca va aplica masuri serioase in privinta imprumuturilor bancare, ca sa franeze ritmul creditarii.