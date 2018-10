BNR a limitat gradul de indatorare la creditele acordate persoanelor fizice (Surse)

pentru creditele in lei gradul maxim de indatorare va fi de 40%, iar pentru cele in euro de 20%

Pragurile vor fi calculate la veniturile nete ale debitorilor

Ziare.

com

Astfel, potrivit unor surse citate de Profit.ro . La creditele ipotecare pentru achizitia unei locuinte, gradul maxim creste cu 5% daca debitorul nu are sau nu a avut alta locuinta proprietate personala.Bancile si institutiile financiare nebancare (IFN) pot sa depaseasca aceasta limita pentru debitorii cu venituri mai mari decat salariul mediu pe economie, dar numai pentru credite reprezentand 15% din creditele acordate in trimestrul anterior. Exceptia nu se aplica creditelor de peste 250.000 de euro (echivalent in lei) .Decizia a fost luata dupa ce BNR s-a aratat ingrijorata de cresterea accelerata a creditarii persoanelor fizice din ultimii ani, mai ales de evolutia gradului de indatorare a persoanelor fizice cu venituri reduse.Ultimul raport privind stabilitatea financiara publicat de Banca Centrala arata ca persoanele din grupa de venit cea mai joasa aveau un grad de indatorare de 53%, fata de 20% in cazul debitorilor care castiga peste dublul salariului mediu pe economie.BNR a introdus, pentru prima data, limitari explicite ale gradului de indatorare in 2004, de 30% pentru creditele de consum si de 35% pentru cele imobiliare, precum si un nivel minim al avansului pentru creditele imobiliare de 25%.In martie 2007, BNR a eliminat limitele explicite ale gradului de indatorare si ale avansului, care urmau sa fie stabilite de fiecare banca in parte, in cadrul normelor de risc, justificand ulterior ca masura a fost necesara ca urmare a aderarii la UE.