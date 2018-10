BNR a limitat gradul de indatorare: Ratele nu mai pot depasi 40% din salariu la creditele in lei si 20% la cele in euro

nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta

Simplificarea accesului la credite al persoanelor fizice si consolidarea cresterii sustenabile a activitatii de creditare. Conform noii metodologii de calcul, nivelul creditului si al ratelor aferente va putea fi stabilit usor de orice solicitant.

Protejarea populatiei cu venituri medii si cu venituri sub valorile medii in sensul imbunatatirii capacitatii de plata, pentru creditare sanatoasa.

Ce se intampla cu solicitarile de creditare formulate, dar care nu au fost inca finalizate?

vor mai fi posibile refinantarile?

Conform noilor prevederi,, arata BNR intr-un comunicat.Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor totale lunare de plata raportate la venitul net lunar. Rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte ce urmeaza a fi ocupata de debitor.Banca Centrala subliniaza ca masuri similare au fost adoptate deja in alte tari cum ar fi Ungaria, Polonia, Estonia, Lituania, Cehia.Potrvit BNR, principalele obiectivele urmarite prin aceast regulament sunt:Oricine doreste un credit isi poate calcula ce suma poate plati lunar sub forma de rate la banci si IFN, mai afirma BNR. Iata care este metodologia de calcul pana la 31 decembrie 2018 si cum va fi de la 1 ianuarie 2019:Toate solicitarile de credit formulate inainte de 1 ianuarie 2019, inclusiv cele aferente unor programe guvernamentale adresate clientilor persoane fizice, precum programul Prima Casa, se solutioneaza pe baza reglementarii de la momentul depunerii cererii la banca, chiar daca acordarea creditului are loc dupa 1 ianuarie 2019, explica BNR.O alta intrebare pe care, probabil, si-o pun multi romani care au deja credite este:Asadar, BNR precizeaza ca toate creditele acordate exclusiv in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrarii in vigoare a proiectului de regulament sunt exceptate de la noile cerinte privind gradul de indatorare. Acest lucru nu este valabil, insa, pentru refinantarile ce presupun si acordarea unui credit suplimentar celui/celor existent (e).Banca Centrala a mai explicat caBNR a introdus, pentru prima data, limitari explicite ale gradului de indatorare in 2004, de 30% pentru creditele de consum si de 35% pentru cele imobiliare, precum si un nivel minim al avansului pentru creditele imobiliare de 25%.In martie 2007, BNR a eliminat limitele explicite ale gradului de indatorare si ale avansului, care urmau sa fie stabilite de fiecare banca in parte, in cadrul normelor de risc, justificand ulterior ca masura a fost necesara ca urmare a aderarii la UE.