Bogdan Glavan: Plafonarea dobanzilor la credite va genera efecte in lant, la care politicienii nu s-au gandit

"Omul trebuie sa invete ca nu tot ce zboara se mananca. Daca cineva iti promite un castig mare, atunci trebuie sa fie vorba de asumarea unui risc important. Cand un bancher iti vara sub nas un contract, fa bine si citeste-l", a postat miercuri pe Facebook Bogdan Glavan , profesor de economie.In cazul de fata, este vorba despre intentia Parlamentului de a plafona dobanzile la credite."Sustinatorii acestei propuneri nu s-au gandit - dar poate noi ar trebui sa o facem - ca orice asemenea masura va genera efecte in lant. Cei care trateaza omul intr-o maniera mecanicista comit o eroare fundamentala:", a mai comentat Bogdan Glavan.Acesta sustine ca efectele plafonarii "se vor rostogoli asupra altora", pentru ca bancile vor reactiona, cum e si normal, la noile restrictiile care le sunt impuse."Cetateni care pana azi puteau sa ia un credit vor descoperi ca nu se mai incadreaza in noile conditii. In locul dobanzii, care va fi legata cu catuse printr-o decizie a legiuitorului, oamenii vor folosi alte criterii pentru alocarea creditului: poate marimea avansului, poate scadenta, poate varsta debitorului, nu stim exact.Cert este un singur lucru:. Raritatea capitalului (reflectata de pretul creditului) este o constanta implacabila a vietii umane. Tuturor ne-ar placea sa ne imprumutam pe 100 de ani cu dobanda zero, dar iaca nu se poate.Pacat de victimele colaterale, de oamenii saraci care nu vor mai avea acces la credit, de cei care vor dori sa se mute intr-o locuinta noua si vor mai avea de asteptat, de poverile neprevazute pe care oamenii vor trebui sa le indure din cauza tunului tras de politicienii populisti", a conchis Bogdan Glavan.C.B.