Care este diferenta dintre un credit bancar si unul nebancar?

Suma maxima pe care o poti obtine in urma creditului

Documentatia necesara

Perioada de rambursare

Uneori, oamenii considera ca institutiile bancare sunt cele mai serioase, in timp ce institutiile nebancare nu fac altceva decat sa profite de pe urma clientilor sai.In realitate, lucrurile sunt mult mai complexe, iar diferenta nu se limiteaza doar la criteriul de seriozitate.Iata care sunt cele 3 diferente majore intre creditele bancare si cele nebancare:In cazul unui credit bancar, suma maxima este mult mai mare si poate ajunge chiar si pana la zeci de mii de euro, spre deosebire de un credit nebancar care iti poate oferi doar cateva mii de euro.Insa, pentru un credit bancar va trebui sa iti girezi uneori casa sau masina, iar riscurile sunt destul de mari.Poti spune ca un credit bancar este mai serios din punctul de vedere al sumei imprumutate, dar in acelasi timp, el are si niste dezavantaje semnificative.Nu vorbim de acest risc al pierderii casei in cazul unui credit nebancar urgent pentru ca suma nu este una mare si este usor de restituit, in conditii favorabile tie.In plus, daca prin absurd nu iti poti plati creditul nebancar pana la data scadenta, tot ce trebuie sa faci este sa contactezi insitutia financiara nebancara (IFN) si sa ajungeti la o solutie favorabila ambelor parti. Acest lucru nu se intampla in cazul creditelor bancare.Cand auzi de ce acte ai nevoie pentru a aplica pentru un credit bancar, parca iti vine sa dai inapoi si sa cauti banii in alta parte.Dosarul de finantare este in majoritatea cazurilor extrem de stufos, iar timpul de aprobare este si el de multe ori indelungat.Avantajul unui credit nebancar este faptul ca nu ai nevoie de atat de multe acte (pentru creditul nebancar urgent, uneori, ai nevoie doar de o copie dupa cartea de identitate si extrasul de cont), iar banii iti intra in cont intr-un timp extrem de scurt.Mai mult decat atat, nici macar nu trebuie sa te deplasezi la sediul IFN, pentru ca exista asa numitul credit nebancar prin telefon Concluzia: un credit nebancar te ajuta sa economisesti timp valoros.Un credit bancar te poate apasa destul de mult de-a lungul anilor. S-ar putea uneori sa trebuiasca sa renunti la concedii sau la schimbarea masinii pentru ca ai o rata de platit in fiecare luna.Spre deosebire de creditul bancar care uneori trebuie rambursat chiar si pe o perioada de 30 de ani, creditul nebancar are avantajul de a putea fi rambursat in cateva zile sau chiar saptamani, in functie de cum stabilesti cu institutia financiara nebancara. In acest fel, scapi de griji si te poti bucura de bani mai mult.Mai exact, daca vrei sa mergi intr-un concediu, poti sa optezi pentru un imprumut nebancar rapid si cand te intorci din concediu sa il rambursezi si sa incepi deja sa planuiesti urmatorul concediu intr-o destinatie exotica pe care il vei finanta bineinteles tot dintr-un credit nebancar.Dupa cum poti observa, un imprumut nebancar are destul de multe avantaje si ar fi bine sa optezi pentru el in detrimentul celor bancare, mai ales cand vorbim de sume mici de imprumutat!