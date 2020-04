Ce vor romanii de la banci, in timpul pandemiei: Cererile de credit au scazut cu pana la 75%. Cati au solicitat amanari la plata ratelor

Zeci de mii de solicitari de amanare la plata, la bancile mari. Cum se solutioneaza

Numarul celor care au cerut credit a scazut insa si cu pana la 3 sferturi. Iar unii s-au grabit chiar sa retraga bani din conturi, in primele zile ale pandemiei.Asociatia Romana a Bancilor (ARB) a anuntat, inca de la finele saptamanii trecute, ca institutiile de credit din Romania au primit 270.000 de solicitari de amanare a platii ratelor, in contextul pandemiei de COVID-19.Cele mai multe solicitati - adica 260.000 (peste 96%) din ele - au venit din partea persoanelor fizice. Si doar 10.000 sunt de la companii.Tot potrivit ARB, cifrele arata ca s-a cerut amanare la plata ratelor pentru doar 17% dintre creditele persoanelor fizice si pentru sub 10% dintre creditele persoanelor juridice.Presedintele executiv al ARB, Florin Danescu, a declarat pentru Agerpres ca, din punctul sau de vedere - desi solicitari de amanare a platii ratelor se vor mai inregistra la banci - numarul va fi, de acum incolo, in scadere. Cu alte cuvinte, am fi depasit deja varful acestei situatii de criza, in care romanii au nevoie de pasuiri.Ca sa aflam mai multe despre dinamica acestor cereri de amanare la plata, dar si despre ce alegeri bancare au facut romanii, in timpul pandemiei,a solicitat informatii de la cele mai multe dintre bancile mari din Romania. Doar unele au raspuns si doar pe scurt.Iata ce am reusit sa aflam.ING Bank a transmis pentruca a primit, din partea persoanelor fizice, circa 20.000 de solicitari de amanare a platii ratelor (dintre care doar 1.000 au venit de la persoane juridice). Iar asta - potrivit bancii - inseamna ca s-au cerut amanari pentru doar circa 4% din creditele acordate deja de banca.Persoanele juridice au depus si ele circa 1.000 de astfel de solicitari.ING informeaza ca a inceput sa accepte cereri de amanare a creditelor inca de pe 17 martie, adica dupa doar o zi de la instaurarea starii de urgenta. La acel moment, banca le oferea clientilor sau amanari cu doua luni pentru persoanele fizice si 3 luni pentru firme.Ulterior, banca a inceput sa ofere amanarea la plata ratelor cu pana la 9 luni, asa cum prevede OUG 37/20202 (adoptata pe 30 martie 2020).Raiffeisen Bank a transmis pentruca a primit, in primele doua saptamani ale starii de urgenta, 25.000 de solicitari de amanare la plata ratelor. Si le-a solutionat dupa o procedura proprie. Raiffeisen nu a inclus in raspuns informatii privind respectivele conditii de amanare, potrivit acestei proceduri proprii.Potrivit bancii, dupa 30 martie, cand a intrat in vigoare OUG 37/200, s-au primit 16.000 de solicitari de amanare la plata ratelor. Cele mai multe au fost depuse de persoane fizice si doar 470 (mai putin de 3% - n.red.) au venit din partea intreprinderilor mici si mijlocii.Banca Comerciala Romana (BCR) nu a raspuns pana la acest moment, in scris, solicitarii de informatii de laIn schimb, intr-o conferinta de presa online, Dana Dima Demetrian, vicepresedinte pe sectorul Retail & Private Banking al bancii, a anuntat ca 20.000 de clienti ai BCR au cerut amanarea la plata pentru 24.000 de credite (unii avand mai multe imprumuturi de achitat). Per total, cele 24.000 de credite reprezentau doar circa 6% din totalul creditelor non-revolving (excluzand cardurile de credit si descoperirile de cont) acordate de banca.Potrivit ARB, nu toti debitorii au cerut amanarea platii ratelor cu 9 luni, termenul maxim permis de OUG 37/2002. Dimpotriva: circa o treime au solicitat amanarea cu 3 luni, o treime cu 6 luni si inca o treime au solicitat sa fie pasuiti pentru 9 luni.Tot ARB a transmis ca, pana la finele saptamanii trecute, bancile din Romania au analizat 65% dintre solicitarile de amanare la plata pe care le primisera.Nici ARB si nici bancile n-au transmis, insa, infomartii clare privind numarul de solicitari respinse si nici privind motivele pentru care solicitarile de amanare la plata ale unora dintre romani nu au putut fi acceptate.ING Bank a transmis, la solicitarea, ca a inregistrat scaderi pe palierul cererii din imprumuturi."In luna martie am incheiat credite care au fost initiate inainte de contextul situatiei generate de COVID-19, dar si in saptamanile recente, am inregistrat o cerere de 25-30% din volumul creditelor de dinaintea crizei, atat pentru credite ipotecare, cat si pentru credite de nevoi personale.Solicitarile vin in continuare pentru credite pentru achizitionarea de imobile si pentru nevoi personale", a transmis ING Bank.Din pacate, in ciuda insistentelor, ING Bank nu ne-a spus ce inseamna ca in martie s-au acordat credite solicitate anterior. Oare nu s-au cerut credite in martie? Sau ele s-au cerut si in martie, dar s-au incheiat contracte de creditare abia in aprilie?De asemenea, ING nu a mentionat ce inseamna ca "volumul creditelor" a scazut. Sa fie vorba despre o diminuare a numarului de solicitari de imprumuturi sau a sumelor solicitate?Totodata, e neclar daca ING Bank a raportat aceasta scadere comparand inceputul lunii aprilie cu aceeasi perioada din anii trecuti sau la primele saptamani din lunile ianuarie si februarie.Raiffaisen Bank, pe de alta parte, a transmis pentruca "a acordat, in prima luna a starii de urgenta, credite de 1,2 miliarde de lei (aproape 248 de milioane de euro - n.red.) credite noi in toate segmentele de clienti". Daca cifrele sunt mai mari sau mai mici decat in aceeasi perioada a anului trecut n-am reusit sa aflam, desi am intrebat.De asemenea, Raiffeisen Bank a informat ca "participa la programul IMM Invest, cu un plafon deja aprobat de fondul de garantare de peste 1,3 miliarde de lei".Cu privire la imprumuturile acordate in timpul pandemiei, Sergiu Manea - directorul executiv al BNR - a precizat in timpul unei conferinte de presa ca, in prima luna de stare de urgenta - banca a acordat credite in cuantum de 500 de milioane de euro pentru companii de care depinde economia romaneasca, din sectoare ca: energie, agricultura si industrie alimentara.Nu stim nici in acest caz daca sumele acordate acum sunt mai mari sau mai mici decat cele din aceeasi perioada a anului trecut si nici care sunt perspectivele, pentru perioada imediat urmatoare. De asemenea, nu stim nici cat de mare este acum apetitul romanului de rand pentru diverse tipuri de imprumut.Mai vor oamenii la fel de multe credite ca in anii trecuti? Nu stim. Desi e putin probabil sa fie asa.a intrebat mai multe mari banci din Romania cum s-au comportat romanii cu banii lor, in timpul crizei. Au mai deschis depozite pentru economisire? Sau, dimpotriva, au preferat sa isi scoata chiar si ultimii bani din depozite si sa ii tina la saltea, de teama ca, intr-un fel sau altul, i-ar putea pierde?Bancile n-au dat raspunsuri precise cu privire la aceste tendinte, din care sa reiasa cum se comporta romanii cu banii acum, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Sa luam exemplul economisirii. Din datele, cel putin in primele zile ale crizei cauzate de pandemie, mai multi romani s-au grabit sa retraga bani din banca.Intr-o conferinta de presa sustinuta saptamana trecuta, Dana Dima Demetrian, vicepresedinte pe sectorul Retail & Private Banking al BCR, a precizat ca au existat niste prime zile grele, din acest punct de vedere. Sursa citata a mai spus, insa, ca la acest moment nu vede o tendinta diferita a romanilor, fata de anul precedent.Nicio alta banca dintre cele contactate denu a dorit sa raspunda la intrebarile legate de cum si cat economisesc romanii acum, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Li s-au schimbat oare preferintele? Aleg acum produse de economisire diferite fata de primavara anului trecut? Sau prefera sa tina banii la saltea, pana se mai lamureste viitorul economiei romanesti? Ramane sa aflam.