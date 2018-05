Credite cu dobanda zero. De unde are bani Guvernul, ce se ascunde in spatele programului si cum platesc romanii fara job ratele?

Prin orice masura prin care statul da bani, cetateanul pierde

Se foloseste Guvernul de acest program pentru a impaca sistemul bancar?

Si cei care nu au loc de munca primesc credit. Cat este de riscant pentru ei?

Chiar si presedintele Klaus Iohannis a tras un semnal de alarma, recent, in aceasta privinta si a cerut Executivului sa spuna public daca mai are bani pentru a face aceste plati.Cu toate acestea, Guvernul anunta ca va aproba, saptamana viitoare, un program prin care va acorda credite fara dobanda , mai multor categorii de persoane si pentru diverse cheltuieli - de la cursuri pana la abonamente de sport sau amenajarea locuintei, in scopul dezvoltarii personale a acestora.Programul se numeste "Investeste in tine", iar persoanele eligibile sunt circa 8 milioane de romani, a estimat vicepremierul Viorel Stefan.Dobanda este zero din persectiva beneficiarului, dobanzile si comisioanele bancare urmand a fi suportate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Presedintele institutiei, Ion Ghizdeanu, a declarat pentru Ziare.com ca Guvernul va aloca banii necesari.Insa chiar are bani Executivul pentru acest program? Cat este el de util romanilor in acest moment si cum pot suporta ei ratele tinand cont ca programul se adreseaza, in principiu, celor fara un loc de munca?a explicat pentruca, momentan, nu se poate preciza care va fi impactul asupra bugetului de stat, pentru ca nu se stie inca ce buget va fi alocat acestui program.Cert esta insa ca guvernantii pot face rost de bani, prin diverse metode dar, din pacate, toate sunt in defavoarea cetateanului, afirma Bogdan Glavan. El considera ca aceasta initiativa a Executivului nu este decat o strategie prin care spera sa castige electorat."Aici avem de a face cu niste persoane care au propriile interese si care nu dau din banii lor. Ei dau din banii altor oameni, ii pot tipari, ii pot imprumuta pe spinarea altor oameni sau ii pot lua de la alte persoane.Este un individ strain, cu interesele lui particulare, are o afacere, pentru ca politica este o afacere, in care se baga bani si se scot mai multi bani din ea.Si aceasta intiativa face parte dintr-o strategie politica de a castiga politic.Guvernul trebuie sa lase iluzia ca orice este o prioritate, totul se poate face. Acesta este business-ul lui, el din asta traieste. Este ca un vanzator de alba-neagra si iti da impresia ca este posibil orice. Si daca tu esti un cetatean naiv, atunci tu crezi acest lucru.", explica Bogdan Glavan.El mai afirma ca Guvernul va face mereu rost de bani, jupuindu-i pe romani intr-un mod mai mult sau mai putin ascuns."Deci ori stam pe o pozitie naiva, in care ne imaginam ca noi toti formam o mare familie in care doamna Dancila este nasa noastra, ori remarcam ca noi muncim, noi producem bani, Guvernul ne ia acesti bani si nu ii costa nimic sa promita in stanga si in dreapta, pentru ca ei nu dau din banii lor, ci din banii nostri. Prin urmare nu se pune problema daca la buget exista bani. Intotdeauna exista,", a mai spus Bogdan Glavan.Siconsidera ca este vorba despre un program electoral. El spune ca acordarea de imprumuturi pentru formare profesionala este inutila, in conditiile in care exista un program prin care acest lucru se poate face gratuit."Este un program electoral. Dansii au in continuare niste tinte politice si vin cu asemenea facilitati, dintre care poate ca de unele ar fi fost nevoie sau ar fi ajutat la ceva, dar sunt unele care nu ajuta la nimic. De exemplu,Masura nu se bazeaza pe o evaluare corecta a resurselor de finantare, pentru ca formarea profesionala cu finantare din fondul social european se face gratuit si atunci nu are sens sa acorzi o facilitate la imprumut cuiva pentru formare profesionala", ne-a precizat Valentin Ionescu.Potrivit acestuia, Guvernul poate acorda imprumuturi pentru locuinta, studii sau sanatate insa cu conditia sa precizeze care sunt sursele de finantare. Valentin Ionescu afirma ca, pana acum, Executivul a tot acordat diverse facilitati dar veniturile statului nu au crescut. In aceste conditii, afirma analistul economic, este greu sa faci fata la toate aceste cheltuieli."Pe de alta parte, sigur ca poti sa acorzi facilitate la creditare pentru studii, pentru locuinta sau pentru sanatate, dar cu conditia sa ai si surse de finantare pentru asa ceva. Trebuie sa faca dovada sursei de finantare, in conditiile in care dansiiAici este o contradictie de termeni, dar ei nu merg pe o logica economica, ei merg pe o logica politica. Pe ei nu i-au interesat pana acum finantele statului.Acesta este obiectivul lor. Tot ce fac ei e o condamnare la subdezvoltare si catre asta ne indreptam", a subliniat Valentin Ionescu.Bogdan Glavan lanseaza insa si un alt scenariu: Guvernul ar putea folosi acest program ca un instrument de negociere foarte subtil. Mai exact, pe de o parte Executivul vrea sa loveasca in sistemul bancar prin confiscarea Pilonul II si, pe de alta parte, incearca prin intermediul acestui program sa le ofere bancilor o motivatie pentru a ramane in Romania."Vreau insa sa imi exprim o temere. Aceea ca asa cum s-a intamplat si prin alte parti, ma intreb daca nu cumva programe de acest gen sunt concepute ca un instrument de negociere. Adica fac parte din strategia politica, dar la un nivel mai subtil. Nu sunt concepute ca sa impresioneze poporul de rand si ca sa aduca voturi, ci ca un instrument de negociere foarte subtil.Exact acest lucru s-a intamplat in Ungaria. Pe de o parte avem la nivel public, declarativ, o retorica anti-coroporatii, anti-institutii financiare si pe de alta parte, sigur ca politicienii nu sunt prosti, vin cu acest morcov pe care sa il ofere la schimb. Pentru ca, sa recunoastem, sistemul bancar traieste foarte bine din aceste imprumuturi, cu garantii de stat", ne-a declarat Bogran Glavan.Profesorul in economie mai spune ca, o alta varianta ar fi ca Guvernul sa se foloseasca de acest program pentru a estompa dezbaterile cu privire la Pilonul II."Nu imi explic cum a aparut acest program, peste noapte. Sau, o alta varianta, este posibil sa fie aruncat acest program tocmai ca sa estompeze dezbaterea privitoare la pensii", a precizat Bogdan Glavan.Pe de alta parte, potrivit Guvernului, beneficiarii acestui program vor fi doua categorii de persoane - tineri intre 16 si 26 de ani si persoane intre 26 si 55 de ani care urmeaza o forma de invatamant, cursuri de specalizare acreditate de Ministerul Educatiei Nationale sau urmeaza cursuri de reconversie profesionala.In principiu, este vorba de persoane care nu au un loc de munca, dar se acorda sume suplimentare in cazul in care persoanele solicitante de credit au un loc de munca sau se angajeaza pe parcursul programului.Pentru multe persoane, ideea de credit cu dobanda zero probabil ca va fi foarte atractiva insa cum isi vor plati ratele cei care nu muncesc?, pentru ca nu poti sa platesti din alocatia de somaj. Este caraghios. Ca sa nu mai vorbesc despre faptul ca unii nu au alocatie de somaj, separat de faptul ca alocatia de somaj este mica. Dar logica lor nu are nimic de a face cu logica omului normal.Ei in momentul de fata au obiective politice, ca un asemenea program este realist sau nu, asta este altceva. Pe de alta parte, ei mizeaza pe faptul ca de fapt nu vor avea multi clienti, pentru ca nu are cine sa vina sa ia astfel de credite", ne-a declarat analistul economic Valentin Ionescu.Si profesorul in economie Bogdan Glavan crede ca este o prostie faptul ca persoanele care nu au un loc de munca pot lua credit."Indatorarea este o prostie, cata vreme ea nu rezulta in urma unui calcul antreprenorial, pentru ca orice credit trebuie sa sustina o investitie. Insa investitia aceasta trebuie sa aiba la baza un calcul antreprenorial. Pentru ca daca nu iti aduce profit tu nu ai cum sa rambursezi datoria.Ideea de a lua credit pentru consum, o sintagma destul de des intalnita in zilele noastre, sau ideea de a te imprumuta pentru a face ceva ce nu are treaba cu investitia, cu cresterea productivitatii tale sau a afacerii tale, astfel incat sa castigi mai multi bani in viitor, este un non sens pentru ca nu te duce decat intr-o capcana a datoriei. Consider ca este o idee foarte proasta sa stimulezi indatorarea populatiei, mai cu seama a celor care nu dispun de un minim de capital sau de cunostinte in acest sens".