De luni, s-a lansat creditul cu dobanda zero. Cum il poti obtine si cateva detalii inedite aflate de la functionarii CEC

Ce cheltuieli pot fi finantate

plata cartilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;

plata creselor, gradinitelor, scolilor particulare;

plata cursurilor de specializare/calificare;

plata cursurilor de pregatire profesionala;

taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA etc.;

plata chiriei si a utilitatilor;

plata locurilor de cazare in camine studentesti;

parte din constructia sau achizitia de locuinte;

modernizarea sau renovarea unei locuinte;

costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale;

decontarea transportului pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri;

abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, opera, biblioteca, muzee;

costul publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate;

articole sportive;

taxa de participare la manifestari stiintifice si concursuri;

achizitionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.

Actele necesare

la care beneficiarul creditului urmeaza cursuri de specializare/reconversie profesionala; din acestea trebuie sa rezulte ca atat institutia, cat si cursurile sunt acreditate si autorizate de catre Ministerul Educatiei Nationale si, dupa caz, de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. copii ale actelor de identitate ale solicitantului si ale persoanelor autorizate/imputernicite ale acestuia, codebitori, dupa caz.

cererea de credit;

declaratia de resedinta a solicitantului (daca este cazul);

declaratia scrisa a solicitantului prin care se angajeaza ca va utiliza creditul numai pentru cheltuielile eligibile aferente Programului si ca nu a accesat si nu va accesa un alt credit in cadrul Programului de la un alt Finantator;

acordul reprezentantului legal, dupa caz.

Ce urmeaza

Finantarea

Banii nu pot fi folositi in strainatate

Garantii

Ipoteca asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si valuta, detinute si/sau datorate cu orice titlu beneficiarului si codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente;

Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la banca de client si codebitor.

Rambursarea creditului se va face lunar, la scadenta creditului.

Beneficiarii programului trebuie sa indeplineasca mai multe conditii de eligibilitate. Acestia trebuie sa fie persoane fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, si trebuie sa fie cuprinse in sistemul de invatamant sau sa urmeze cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educatiei Nationale sau, dupa caz, de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.De asemenea, beneficiarul fie trebuie sa aiba el insusi salariu lunar, fie codebitorul pe care il prezinta trebuie sa aiba venit lunar. Daca beneficiarul sau codebitorii sai nu pot face dovada unui venit, creditul nu poate fi obtinut.Pentru ambele categorii de varsta, valoarea creditului poate fi suplimentata cu pana la 20.000 de lei, daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza in perioada derularii programului. Totusi, pentru a putea solicita acesti bani in plus, este necesara o vechime in munca de cel putin trei luni.Daca beneficiarul nu este angajat, trebuie sa se prezinte cel putin un codebitor. In cazul minorilor, codebitori trebuie sa fie parintii sau reprezentantul legal, care trebuie oricum sa isi dea acordul pentru ca minorul sa poata aplica pentru credit.In cazul tinerilor de peste 18 ani neangajati, de asemenea, codebitori trebuie sa fie parintii. Nu este permis, de exemplu, ca partenerul beneficiarului sa fie codebitor, chiar daca poate in unele cazuri venitul partenerului le depaseste pe cele ale parintelui, iar astfel s-ar putea obtine un credit mai mare.Daca beneficiarii sunt persoane cu capacitate de exercitiu restransa, este nevoie de acordul reprezentantului legal pentru obtinerea creditului.Potrivit unui document intitulat "Ghid beneficiar" de pe site-ul CEC Bank, creditul cu dobanda zero poate fi folosit pentru urmatoarele cheltuieli:a incercat sa afle, luni, direct de la angajatii CEC Bank, ce acte sunt necesare pentru a intocmi dosarul in vederea obtinerii creditului, insa fara prea mare succes. La sucursula CEC Bank din Piata Alba Iulia ni s-a spus ca, in primul rand, este nevoie de un document care atesta faptul ca beneficiarul este inscris in sistemul de invatamant sau ca urmeaza cursuri de reconversie si/sau specializare profesionala autorizate.Angajatul bancii ne-a spus ca nu este neaparat nevoie de legitimatia de student, ci, "cel mai probabil", de adeverinta de student. Si cam atat. El ne-a explicat ca, fiind prima zi in care se poate incepe demersul pentru accesarea banilor, nu se cunosc toate detaliile, fiind indicat sa revenim cateva zile mai tarziu.Insa, informatia privind actele necesare poate fi gasita pe site-ul CEC Bank, care explica si pasii ce trebuie urmati in acest demers. Primul va fi completarea documentelor necesare de catre solicitant in vederea deschiderii contului curent in care vor fi varsati banii.Apoi, sunt necesare:Urmatorul pas il reprezinta documentatia necesara accesarii finantarii. Aceasta trebuie sa contina:Dupa ce creditul este aprobat, beneficiarul semneaza Hotararea de aprobare a creditului, contractul de credit si contractele de garantie.Potrivit ghidului beneficiarului, "ulterior, se vor prezenta la banca documentele justificative in vederea utilizarii creditului". Asta inseamna ca pentru a fi decontanti banii, trebuie facuta dovada ca acestia au fost folositi pentru cheltuielile ce se incadreaza in programul "Investeste in Tine", pe care le-am enumerat mai sus.Conform unui document obtinut dede la CEC Bank (foto 1), "finantarea se va acorda sub forma unui credit de studii, cu trageri multiple, in functie de facturile prezentate la decontare sau plata directa a furnizorului pe baza facturii proforma" (copie a facturii fiscale, transmisa in avans - n.red.) . Tragerea trebuie sa fie de(foto 2).Asta inseamna ca, initial, beneficiarii isi cumpara din proprii lor bani produsele/serviciile de care au nevoie, iar abia apoi se prezinta cu factura/chitanta/bonul fiscal la banca pentru a-si recupera banii din contul deschis.Banii nu se primesc pe loc, ci vor fi recuperati in jur de 4-5 zile lucratoare, dupa ce vor fi verificate actele justificative la banca (bonuri, facturi, chitante etc.) . Potrivit unui angajat CEC Bank, nu exista limita de timp pana la care pot fi depuse aceste acte justificative. Beneficiarul se poate prezenta oricand doreste la banca, cu oricate astfel de documente, in functie de nevoie, dar tragerea trebuie sa fie de cel putin 100 de lei.Factura proforma inseamna o copie a facturii fiscale, transmisa in avans, inainte de achitarea propriu-zisa. In acest caz, de exemplu, dupa cum ne-a explicat un angajat CEC Bank, daca vreti sa achizitionati un laptop - care este mai scump - si vreti sa o faceti cu banii din credit, va puteti duce la magazinul de unde vreti sa luati dispozitivul, alegeti modelul, cereti o factura proforma si va prezentati cu ea la banca. Apoi, banca transfera banii direct la acel furnizor, iar beneficiarului nu ii ramane de facut decat sa ridice laptopul.De asemenea, mai precizeaza documentul citat, "creditul acordat in cadrul programului nu va fi utilizat pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului si nu va putea fi refinantat in cadrul programului".Perioada de creditare este de, inclusiv perioada de gratie, adica durata de timp in care nu se platesc ratele. Perioada de gratie va fi stabilita de comun acord intre beneficiar si finantator, dar aceasta nu poate fi mai mica decat perioada studiilor si nu poate fi mai mare de 5 ani, incepand cu data acordarii creditului.Perioada de tragere, cea in care se pot extrage bani din contul de credit, va fi stabilita, de asemenea, de comun acord intre beneficiar si finantator, si nu poate depasi 5 ani de la data acordarii creditului.Totusi, in cazul suplimentarii creditului, perioada de tragere se poate extinde, de comun acord intre beneficiar si finantator, cu incadrarea in scadenta finala prevazuta in contractul de credit.Intrebat daca banii obtinuti prin acest credit pot fi folositi in strainatate, in contextul in care, sa zicem, un student ar vrea sa foloseasca creditul pentru a-si asigura traiul in timp ce urmeaza studiile unei institutii de invatamant din afara tarii, un angajat CEC Bank ne-a spus ca nu stie acest lucru, intrucat nu este precizat faptul ca facultatea/masterul trebuie sa fie neaparat din Romania.Totusi, ghidul beneficiarului informeaza ca: ", cu exceptia taxei de participare la manifestari stiintifice si concursuri si a cheltuielilor de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri".Deci, un student roman care obtine bani prin programul "Investeste pentru tine" nu ii poate folosi pentru a urma studii in strainatate, ci doar la noi in tara. De altfel, dupa cum arata documentul, nu poate face mai nimic in strainatate, ci doar isi poate achita transportul si taxa de participare la anumite concursuri sau manifestari stiintifice.De altfel, si intr-un comunicat de presa remis luni, de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), se mentioneaza ca doar unitatile de invatamant din tara pot fi platite cu banii obtinuti prin programul "Investeste in tine"."Sumele obtinute prin accesarea creditelor pot fi utilizate pentru decontarea cheltuielilor eligibile dintre care amintim cheltuielile pentru educatie, cum ar fi plata cursurilor de specializare/calificare/pregatire profesionala, taxele pentru studii aprofundate (master, doctorat, MBA etc.), plati pentru achizitionarea cartilor, rechizitelor, revistelor de specialitate, taxele de participare la manifestari stiintifice si concursuri din Romania, costurile de transport pentru participarea la manifestari stiintifice din Romania sau din strainatate. (...)De asemenea, sunt eligibile plati precum taxe la gradinta, cresa sau scoala privata din Romania", a declarat, conform documentului, Alexandru Petrescu, director general al FNGCIMM.FNGCIMM va acorda garantii pentru creditele acordate de bancile participante in cadrul programului "Investeste in tine", in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice. Potrivit comunicatului citat anterior, pana acum, doar CEC Bank este inscrisa in acest program, dar se asteapta ca si alte banci sa isi anunte participarea."Garantia oferita de FNGCIMM in numele si contul statului este de 80% din valoarea creditului, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare, precum si orice alte costuri generate de participarea la Program adiacente creditului. Pentru anul 2018,", a transmis, luni, FNGCIM.Potrivit documentului obtinut de la CEC Bank (foto), celelalte garantii vor fi:Dobanda aferenta finantarii - ROBOR 3M + 2 p.p. - si comisionul de analiza de 0,1% din valoarea finantata vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.Nu se va percepe comision de rambursare anticipata.