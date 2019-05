Dupa ce a anuntat ca indicele IRCC se aplica si la Prima Casa, Ministerul de Finante si-a dat seama ca nu e asa

Ziare.

Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca modifica, printr-un proiect de act normativ, legislatia specifica programelor guvernamentale cu garantia statului, astfel incat noul indice de referinta trimestrial (IRCC), care a inlocuit ROBOR, sa poata fi aplicat pentru toate creditele garantate de stat, inclusiv pentru Prima Casa. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat, joi, pentru prima data, IRCC , un indice care a inlocuit ROBOR in calculul creditelor in lei cu dobanda variabila.Apoi, Ministerul Finantelor a anuntat ca acest indice va fi aplicat inclusiv programului Prima Casa . BCR a transmis, insa, la solicitarea News.ro, ca potrivit OUG 19, IRCC se aplica doar creditelor de consum si celor ipotecare standard Asadar, vineri, ministerul a anuntat ca aliniaza prevederile legale in vederea asigurarii utilizarii indicelui de referinta pentru toate creditele garantate de stat.Astfel, va fi modificata Hotararea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa". In acest fel, se propune inlocuirea sintagmei privind referinta la ROBOR cu noul indice calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul adauga marja de dobanda prevazuta in normele de aplicare, si anume rata dobanzii IRCC plus o marja de maximum 2% pe an pentru creditele in lei.In plus, se modifica Hotararea Guvernului nr.1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.In acest mod, se propune inlocuirea sintagmei privind referinta la ROBOR cu noul indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul adauga marja de dobanda prevazuta in normele de aplicare astfel, rata dobanzii IRCC plus o marja de maximum 3% pe an.In plus, ministerul a anuntat ca se modifica Hotararea Guvernului nr.741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTESTE IN TINE" - se propune inlocuirea sintagmei privind referinta la ROBOR cu noul indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul adauga marja de dobanda prevazuta in normele de aplicare astfel, rata dobanzii IRCC plus o marja de maximum 2% pe an."In termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a actului normativ, finantatorii vor transmite Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N., Fondului Roman de Contragarantare sau fondurilor de garantare, dupa caz, nivelul costurilor totale, respectiv marja maxima anuala peste nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate in cadrul programelor guvernamentale de garantare in numele si in contul statului", se arata in comunicat.