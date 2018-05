Elevii si studentii solicita Guvernului o intalnire de urgenta pe tema creditelor din programul "Investeste in tine": Te poti trezi si dator, si fara studii

Ziare.

Reprezentantii tinerilor isi exprima surprinderea si totodata dezamagirea ca un astfel de program, cu unasupra categoriilor mai sus mentionate, poate sa fie, prin OUG.Intr-un comunicat de presa remis miercuri, acestia atrag atentia ca"In cazul elevilor si studentilor, adoptarea unui astfel de program, in circumstante inca necunoscute, poate conduce, cum s-a intamplat in marea majoritate a statelor in care a fost adoptat un astfel de mecanism de cost sharing [impartire a costurilor intre stat si elevi/studenti sau familiile lor], la, in conditiile in care majoritatea cheltuielilor eligibile pentru a fi 'decontate' prin intermediul 'imprumutului' sunt cheltuieli pe care statul roman ar trebui sa le acopere conform Constitutiei Romaniei", se arata in document.Sursa citata aduce exemple in acest sens, precum situatia din Olanda, unde in perioada 1989-2009, contributia statului olandez la"La 31 martie 2015, datoriile totale ale studentilor din Anglia, unde exista un sistem de cost sharing similar cu cel propus de Guvern, au atins, in timp ce insau, unde statul recunoaste valoarea sociala a invatamantului gratuit acestea erau semnificativ mai mici.Trebuie, totusi, sa avem in considerare ca, procentul maxim de 8,8% din PIB fiind estimat sa fie atins la inceputul celei de-a cincea decade a secolului nostru.Ei atrag atentia ca un numar redus de elevi care se inscriu in clasa I reusesc sa termine un liceu si sa devina ulterior studenti, iar solutia propusa de Guvern nu este una fericita in acest context, in special tinand cont de declaratiile ministrul Finantelor Publice, potrivit carora un numar mare de romani nu a facut un imprumut sau nu are experienta datoriilor "In conditiile in care, cel putin o treime dintre acestia abandonand dupa primul an, ne intrebam daca", potrivit comunicatului."De asemenea, nu putem sa nu ne referim la declaratiile ministrului Finantelor Publice din martie 2018, conform carora, respectiv 'aproape 90% din populatie are un nivel redus de intelegere a problematicilor legate de bani sau intampina dificultati in a utiliza concepte financiare'.", adauga documentul citat.Tinerii se pot trezi mai usor in situatia de a fi, in, cand, de exemplu, vor dori sa isi cumpere o locuinta, sau, in cazul in care nu reusesc sa completeze programul de studii pentru care s-au imprumutat, si datori si fara calificarea vizata.Reprezentantii CNE, ANOSR si CTR vor o intalnire de urgenta cu Guvernul Romaniei pentru a discuta pe larg despre aceasta propunere."Fara a omite eventualele posibile aspecte pozitive,, mai ales in contextul in care CNE, ANOSR si CTR", potrivit sursei citate.Amintim ca vicepremierul Viorel Stefan a anuntat, marti seara, ca Guvernul va aproba, in sedinta de saptamana viitoare, un program prin care va acorda credite fara dobanda, garantate de stat, mai multor categorii de persoane si pentru diverse cheltuieli - de la cursuri pana la abonamente de sport sau amenajarea locuintei, in scopul dezvoltarii personale a acestora.Iata aici mai multe detalii: Guvernul anunta credite cu dobanda zero si garantate de stat. Potentiali beneficiari: 8 milioane de romani A.D.