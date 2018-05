Florin Citu, despre creditele cu dobanda zero: O idee tampita. Guvernul nu are bani de salarii si pensii, dar face astfel de propuneri

Guvernul anunta credite cu dobanda zero si garantate de stat

Elevii si studentii critica programul

Ziare.

com

Presedintele Comisiei Economice din Senat mai spune ca Executivul vine cu astfel de propuneri, in conditiile in care nu are bani de pensii si salarii si se imprumuta zilnic."Am auzit si de noua minciuna a PSD - credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. Guvernul asta nu are bani de pensii si salarii, se imprumuta zilnic, dar vine cu astfel de propuneri. Iresponsabili si mincinosi. Nu mai comentez cat de tampita este o astfel de idee si cat de rau poate face Romaniei", a scris Florin Citu pe Facebook Premierul Viorica Dancila a spus, insa, tot miercuri, ca exista bani pentru salarii si pensii."Domnul presedinte a promulgat legea bugetului si acolo sunt bani prevazuti pentru salarii si pensii, deci nu vad de unde aceasta ingrijorare. Dar, ma rog, poate domnul presedinte o sa dea mai multe explicatii legate de acest lucru. Ceea ce pot sa va spun, in calitate de prim-ministru, e faptul ca sunt bani de salarii si pensii", a declarat Dancila, adaugand ca nu este cazul ca populatia sa fie ingrijorata.Guvernul va aproba, in sedinta de saptamana viitoare, un program prin care va acorda credite fara dobanda, garantate de stat , mai multor categorii de persoane si pentru diverse cheltuieli - de la cursuri pana la abonamente de sport sau amenajarea locuintei, in scopul dezvoltarii personale a acestora, a anuntat vicepremierul Viorel Stefan marti seara, intr-o declaratie de presa.Programul se numeste "Investeste in tine", iar persoanele eligibile sunt circa 8 milioane de romani, a estimat vicepremierul, care a motivat demersul si prin dorinta de a-i descuraja pe romani sa plece din tara.Beneficiarii programului vor fi doua categorii de persoane - tineri intre 16 si 26 de ani si persoane intre 26 si 55 de ani care urmeaza o forma de invatamant, cursuri de specalizare acreditate de Ministerul Educatiei Nationale sau urmeaza cursuri de reconversie profesionala.In principiu este vorba de persoane care nu au un loc de munca, dar se acorda sume suplimentare in cazul in care persoanele solicitante de credit au un loc de munca sau se angajeaza pe parcursul programului.Consiliul National al Elevilor (CNE), Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) si Consiliul Tinerilor din Romania (CTR), reprezentantii elevilor, studentilor si tinerilor, vor sa se intalneasca de urgenta cu Guvernul, pentru a discuta despre programul "Investeste in tine", privind imprumuturile fara dobanda garantate de stat. Reprezentantii tinerilor isi exprima surprinderea si totodata dezamagirea ca un astfel de program , cu un impact semnificativ asupra categoriilor mai sus mentionate, poate sa fie propus spre adoptare fara o ampla consultare prealabila, prin OUG.